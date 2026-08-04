Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB MB

Tehnično izpopolnjena, zmogljiva, trpežna in gospodarna samopostrežna avtopralnica za največ 4 vozila.

Samopostrežna avtopralnica na kovance ali žetone SB MB je po želji na voljo v obliki omarice za zunanjo namestitev ali predhodno nameščena na ogrodje, ki je namenjeno postavitvi v tehnični prostor. Naprava je zasnovana za pranje največ 4 vozil hkrati ter je izdelana skladno z željami in zahtevami stranke. Torej vsebuje točno tiste komponente, ki jih stranka dejansko potrebuje in želi. Model SB MB je na voljo v treh različicah omare (Cab, Cab 1 in Cab 2) za zunanjo namestitev ter kot različica na saneh za namestitev v obstoječ tehnični prostor. Različici Cab 1 in Cab 2 postavite med pralni stezi, saj sta opremljeni z upravljalnimi terminali in možnostmi shranjevanja pripomočkov za pranje. Različica Cab pa ni opremljena z upravljalnimi terminali, zato ni namenjena postavitvi med pralni stezi. Posamezne pralne steze upravljate z oddaljenim upravljanjem.

Značilnosti in prednosti
Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB MB: Zanesljivo odmerjanje
Zanesljivo odmerjanje
Pnevmatske dozirne črpalke zagotavljajo procesno varnost in s tem na vseh pralnih stezah visoko učinkovitost za zadovoljne stranke. Varstvo okolja in hkratno zniževanje stroškov
Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB MB: Stroškovno ugodno čiščenje
Stroškovno ugodno čiščenje
Uporaba koncentrata čistila zagotavlja manjšo porabo, zaradi česar je delovanje vaših naprav varčno in okolju prijazno.
Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB MB: Enostavno vzdrževanje
Enostavno vzdrževanje
Zaradi velikih sprednjih vrat z odstranljivo sredinsko prečko so sklopi zlahka dostopni – tako bo vzdrževanje hitrejše in vaša naprava vedno znova hitro pripravljena na uporabo.
Zaščita pred krajo
  • Sistem z dvema ključema: po en ključ za tehnično območje in kaseto za kovance
Odgovorna uporaba virov
  • Uporaba suhe pene zmanjšuje porabo vode in s tem varuje naše naravne vire.
Učinkovito čiščenje platišč
  • Čiščenje platišč poteka z visokotlačnim nastavkom. Tako ni potrebno ločeno orodje za pranje.
Sijaj brez sledi
  • Sušenje vozila brez madežev s sistemom za mehčanje vode in osmozo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura vroče vode (°C) max. 60
Delovni tlak (bar) 100 - 120
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 500
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2031-01-01

Oprema

  • Samopostrežne pralnice: 2, 4
  • Programi pranja: 11 Kos(i)
  • Sistem z 2 ključema
  • Pnevmatske dozirne črpalke

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Dodatna oprema
Čistilna sredstva