Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB MB
Tehnično izpopolnjena, zmogljiva, trpežna in gospodarna samopostrežna avtopralnica za največ 4 vozila.
Samopostrežna avtopralnica na kovance ali žetone SB MB je po želji na voljo v obliki omarice za zunanjo namestitev ali predhodno nameščena na ogrodje, ki je namenjeno postavitvi v tehnični prostor. Naprava je zasnovana za pranje največ 4 vozil hkrati ter je izdelana skladno z željami in zahtevami stranke. Torej vsebuje točno tiste komponente, ki jih stranka dejansko potrebuje in želi. Model SB MB je na voljo v treh različicah omare (Cab, Cab 1 in Cab 2) za zunanjo namestitev ter kot različica na saneh za namestitev v obstoječ tehnični prostor. Različici Cab 1 in Cab 2 postavite med pralni stezi, saj sta opremljeni z upravljalnimi terminali in možnostmi shranjevanja pripomočkov za pranje. Različica Cab pa ni opremljena z upravljalnimi terminali, zato ni namenjena postavitvi med pralni stezi. Posamezne pralne steze upravljate z oddaljenim upravljanjem.
Značilnosti in prednosti
Zanesljivo odmerjanjePnevmatske dozirne črpalke zagotavljajo procesno varnost in s tem na vseh pralnih stezah visoko učinkovitost za zadovoljne stranke. Varstvo okolja in hkratno zniževanje stroškov
Stroškovno ugodno čiščenjeUporaba koncentrata čistila zagotavlja manjšo porabo, zaradi česar je delovanje vaših naprav varčno in okolju prijazno.
Enostavno vzdrževanjeZaradi velikih sprednjih vrat z odstranljivo sredinsko prečko so sklopi zlahka dostopni – tako bo vzdrževanje hitrejše in vaša naprava vedno znova hitro pripravljena na uporabo.
Zaščita pred krajo
- Sistem z dvema ključema: po en ključ za tehnično območje in kaseto za kovance
Odgovorna uporaba virov
- Uporaba suhe pene zmanjšuje porabo vode in s tem varuje naše naravne vire.
Učinkovito čiščenje platišč
- Čiščenje platišč poteka z visokotlačnim nastavkom. Tako ni potrebno ločeno orodje za pranje.
Sijaj brez sledi
- Sušenje vozila brez madežev s sistemom za mehčanje vode in osmozo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura vroče vode (°C)
|max. 60
|Delovni tlak (bar)
|100 - 120
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2031-01-01
Oprema
- Samopostrežne pralnice: 2, 4
- Programi pranja: 11 Kos(i)
- Sistem z 2 ključema
- Pnevmatske dozirne črpalke
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