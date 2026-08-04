Samopostrežna avtopralnica na kovance ali žetone SB MB je po želji na voljo v obliki omarice za zunanjo namestitev ali predhodno nameščena na ogrodje, ki je namenjeno postavitvi v tehnični prostor. Naprava je zasnovana za pranje največ 4 vozil hkrati ter je izdelana skladno z željami in zahtevami stranke. Torej vsebuje točno tiste komponente, ki jih stranka dejansko potrebuje in želi. Model SB MB je na voljo v treh različicah omare (Cab, Cab 1 in Cab 2) za zunanjo namestitev ter kot različica na saneh za namestitev v obstoječ tehnični prostor. Različici Cab 1 in Cab 2 postavite med pralni stezi, saj sta opremljeni z upravljalnimi terminali in možnostmi shranjevanja pripomočkov za pranje. Različica Cab pa ni opremljena z upravljalnimi terminali, zato ni namenjena postavitvi med pralni stezi. Posamezne pralne steze upravljate z oddaljenim upravljanjem.