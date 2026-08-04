Modularno zasnovana samopostrežna avtopralnica za več vozil SB MU, ki obsega od 4 do 8 samopostrežnih pralnih stez za zunanje čiščenje vozil, omogoča individualen izbor opreme in prilagodljive razširitve. Vseh 5 glavnih komponent, to so črpalni modul, sistem za ogrevanje vode, sistem za mehčanje vode in osmozo, krmilna omarica ter oprema pralne steze, je nameščenih v tehničnem prostoru. Za preprosto, hitro in ugodno namestitev na kraju samem so moduli tovarniško že nameščeni na ogrodje. Vse komponente so dobro dostopne in zelo prijetne za servisiranje. Kakovostni sestavni deli zagotavljajo visoko procesno varnost. Glede na zahteve mesta namestitve je mogoče vsako pralno stezo opremiti z do 11 programi pranja (predhodno čiščenje, glavno čiščenje in nega). Sistem za peno Vario je namenjen pranju s pralnimi krtačami s pomočjo pene. Pri tem lahko upravljavec nastavlja količino vode in konsistenco pene (mokra ali suha pena). Strankam bodo še posebej v pomoč zelo prijazno upravljanje, logična razporeditev ergonomskega orodja za pranje ter učinkoviti programi pranja za čiščenje platišč in inovativni programi nege laka (poliranje s peno).