Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB MU
Modularno zasnovana avtopralnica SB MU za več vozil, za zunanje čiščenje vozil. Zasnovana za pranje od 4 do 8 vozil, možnost namestitve individualne opreme.
Modularno zasnovana samopostrežna avtopralnica za več vozil SB MU, ki obsega od 4 do 8 samopostrežnih pralnih stez za zunanje čiščenje vozil, omogoča individualen izbor opreme in prilagodljive razširitve. Vseh 5 glavnih komponent, to so črpalni modul, sistem za ogrevanje vode, sistem za mehčanje vode in osmozo, krmilna omarica ter oprema pralne steze, je nameščenih v tehničnem prostoru. Za preprosto, hitro in ugodno namestitev na kraju samem so moduli tovarniško že nameščeni na ogrodje. Vse komponente so dobro dostopne in zelo prijetne za servisiranje. Kakovostni sestavni deli zagotavljajo visoko procesno varnost. Glede na zahteve mesta namestitve je mogoče vsako pralno stezo opremiti z do 11 programi pranja (predhodno čiščenje, glavno čiščenje in nega). Sistem za peno Vario je namenjen pranju s pralnimi krtačami s pomočjo pene. Pri tem lahko upravljavec nastavlja količino vode in konsistenco pene (mokra ali suha pena). Strankam bodo še posebej v pomoč zelo prijazno upravljanje, logična razporeditev ergonomskega orodja za pranje ter učinkoviti programi pranja za čiščenje platišč in inovativni programi nege laka (poliranje s peno).
Značilnosti in prednosti
Modularna zgradba
- Napravo je mogoče preprosto sestaviti in prilagodljivo dopolnjevati.
Privlačni programi pranja (najv. 11)
- Vse zahteve strank avtopralnice bodo izpolnjene.
Črpalni moduli predhodno tovarniško nameščeni
- Namestitev na kraju samem, ki prihrani čas in stroške.
- Celotno delovanje črpalnih modulov je preizkušeno že tovarniško.
Pnevmatske dozirne črpalke
- Uporaba koncentrata čistila, visoka procesna varnost.
Sistem za peno Vario
- Preklop med mokro/suho peno omogoča bogato prilagajanje.
Optimalna dostopnost do vseh komponent
- Prijazen servis.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura vroče vode (°C)
|max. 60
|Delovni tlak (bar)
|100 - 120
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2031-01-01
Oprema
- Samopostrežne pralnice: 4, 8
- Programi pranja: 11 Kos(i)
- Pnevmatske dozirne črpalke
- Sistem za peno Vario
Področja uporabe
- Čiščenje zunanjosti vozila za stranke samopostrežnih avtopralnic