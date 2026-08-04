Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB OB
Kärcherjeva samopostrežna enota SB OB omogoča popolno pranje vozila na najmanjšem prostoru. Zahvaljujoč svoji majhnosti je rešitev z enim ležiščem idealna za uporabo na različnih mestih.
Kompaktno samopostrežno enoto SB OB iz Kärcherja je mogoče konfigurirati tako, da ustreza individualnim zahtevam kupcev in je sposobna izvesti pranje vozila na najmanjšem prostoru. Prilagodljiva rešitev na enem mestu ponuja do sedem različnih programov pranja za popolno pranje vozila – te je mogoče enostavno, intuitivno in s pomočjo preprostih vizualizacij izbrati prek zaslona na dotik. Enodelovna enota je idealna za uporabo na različnih mestih in ustvarja privlačne dodatne prihodke z zelo nizko naložbo.
Značilnosti in prednosti
Na voljo z do štirimi dozirnimi črpalkamiOmogoča do sedem programov pranja. Kompletno pranje vozila z različnimi načini pranja. Ustvari privlačen dodaten prihodek.
Tretje orodje za pranjeAktivna pena in aktivna pena za platišča sta možna kot dodaten program pranja. Intenzivno predčiščenje zagotavlja izjemno dobre rezultate čiščenja. Zagotavlja visoko zadovoljstvo strank.
Mehčanje vode z osmozoLočena omara ni potrebna. Zelo nizke prostorske zahteve.
Nastavitve lahko hitro in enostavno prilagodite prek zaslona na dotik
- Intuitivno upravljanje z jasnimi vizualizacijami.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovni tlak (bar)
|100 - 120
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2031-01-01
Oprema
- Samopostrežne pralnice: 1
- Programi pranja: 7 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Samopostrežna pralnica vozil na najmanjšem prostoru