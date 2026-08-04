Kompaktno samopostrežno enoto SB OB iz Kärcherja je mogoče konfigurirati tako, da ustreza individualnim zahtevam kupcev in je sposobna izvesti pranje vozila na najmanjšem prostoru. Prilagodljiva rešitev na enem mestu ponuja do sedem različnih programov pranja za popolno pranje vozila – te je mogoče enostavno, intuitivno in s pomočjo preprostih vizualizacij izbrati prek zaslona na dotik. Enodelovna enota je idealna za uporabo na različnih mestih in ustvarja privlačne dodatne prihodke z zelo nizko naložbo.