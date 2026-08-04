Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB OB

Kärcherjeva samopostrežna enota SB OB omogoča popolno pranje vozila na najmanjšem prostoru. Zahvaljujoč svoji majhnosti je rešitev z enim ležiščem idealna za uporabo na različnih mestih.

Kompaktno samopostrežno enoto SB OB iz Kärcherja je mogoče konfigurirati tako, da ustreza individualnim zahtevam kupcev in je sposobna izvesti pranje vozila na najmanjšem prostoru. Prilagodljiva rešitev na enem mestu ponuja do sedem različnih programov pranja za popolno pranje vozila – te je mogoče enostavno, intuitivno in s pomočjo preprostih vizualizacij izbrati prek zaslona na dotik. Enodelovna enota je idealna za uporabo na različnih mestih in ustvarja privlačne dodatne prihodke z zelo nizko naložbo.

Značilnosti in prednosti
Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB OB: Na voljo z do štirimi dozirnimi črpalkami
Na voljo z do štirimi dozirnimi črpalkami
Omogoča do sedem programov pranja. Kompletno pranje vozila z različnimi načini pranja. Ustvari privlačen dodaten prihodek.
Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB OB: Tretje orodje za pranje
Tretje orodje za pranje
Aktivna pena in aktivna pena za platišča sta možna kot dodaten program pranja. Intenzivno predčiščenje zagotavlja izjemno dobre rezultate čiščenja. Zagotavlja visoko zadovoljstvo strank.
Samopostrežni visokotlačni čistilnik na kovance SB OB: Mehčanje vode z osmozo
Mehčanje vode z osmozo
Ločena omara ni potrebna. Zelo nizke prostorske zahteve.
Nastavitve lahko hitro in enostavno prilagodite prek zaslona na dotik
  • Intuitivno upravljanje z jasnimi vizualizacijami.
Specifikacije

Tehnični podatki

Delovni tlak (bar) 100 - 120
Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 500
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2031-01-01

Oprema

  • Samopostrežne pralnice: 1
  • Programi pranja: 7 Kos(i)

Video posnetki

Področja uporabe
  • Samopostrežna pralnica vozil na najmanjšem prostoru