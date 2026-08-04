Dvoriščna enota AT

Za praktično in enostavno preverjanje in uravnavanje tlaka v pnevmatikah: Kärcherjeva Air Tower AT. Naprava iz naše serije Forecourt naprav, ki skrbijo za večjo privlačnost Vaše lokacije.

S Kärcherjevimi Forecourt napravami boste svojim kupcem ponudili dodatno storitev in na ta način poskrbeli za večjo privlačnost svoje lokacije. Air Tower AT za praktičen nadzor in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah (do 8 barov) ima na voljo elektronsko napravo za preverjanje kovancev, ki jo boste lahko enostavno in individualno programirali. Ne samo da omogoča uporabo različnih vrst kovancev in žetonov, ampak tudi prosto izbiro v zvezi s časom delovanja (do največ 7 min). Pri tem lahko vseskozi nameščate in se individualno prilagajate lastnim željam in okoliščinam glede na lokacijo.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota AT: Digitalni prikaz tlaka do 8 barov
Digitalni prikaz tlaka do 8 barov
Natančna nastavitev ustreznega tlaka v pnevmatikah Enostavno in praktično upravljanje je razlog, zaradi katerega se vam bodo kupci vedno znova vračali.
Dvoriščna enota AT: Elektronski indikator kovancev
Elektronski indikator kovancev
Individualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Dvoriščna enota AT: Možnost programiranja časa delovanja
Možnost programiranja časa delovanja
Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (Kw) 0,45
Področja uporabe
  • Air Tower za preverjanje in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah