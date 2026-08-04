Dvoriščna enota AT
Za praktično in enostavno preverjanje in uravnavanje tlaka v pnevmatikah: Kärcherjeva Air Tower AT. Naprava iz naše serije Forecourt naprav, ki skrbijo za večjo privlačnost Vaše lokacije.
S Kärcherjevimi Forecourt napravami boste svojim kupcem ponudili dodatno storitev in na ta način poskrbeli za večjo privlačnost svoje lokacije. Air Tower AT za praktičen nadzor in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah (do 8 barov) ima na voljo elektronsko napravo za preverjanje kovancev, ki jo boste lahko enostavno in individualno programirali. Ne samo da omogoča uporabo različnih vrst kovancev in žetonov, ampak tudi prosto izbiro v zvezi s časom delovanja (do največ 7 min). Pri tem lahko vseskozi nameščate in se individualno prilagajate lastnim željam in okoliščinam glede na lokacijo.
Značilnosti in prednosti
Digitalni prikaz tlaka do 8 barovNatančna nastavitev ustreznega tlaka v pnevmatikah Enostavno in praktično upravljanje je razlog, zaradi katerega se vam bodo kupci vedno znova vračali.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Možnost programiranja časa delovanjaKontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (Kw)
|0,45
Področja uporabe
- Air Tower za preverjanje in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah