S Kärcherjevimi Forecourt napravami boste svojim kupcem ponudili dodatno storitev in na ta način poskrbeli za večjo privlačnost svoje lokacije. Air Tower AT za praktičen nadzor in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah (do 8 barov) ima na voljo elektronsko napravo za preverjanje kovancev, ki jo boste lahko enostavno in individualno programirali. Ne samo da omogoča uporabo različnih vrst kovancev in žetonov, ampak tudi prosto izbiro v zvezi s časom delovanja (do največ 7 min). Pri tem lahko vseskozi nameščate in se individualno prilagajate lastnim željam in okoliščinam glede na lokacijo.