Dvoriščna enota AT Fp

Air Tower AT Fp je naprava za natančno in varno prever. ter nastav. ustreznega tlaka v pnevmat. (do 8 bar), z zaščiit. pred zmrzov. in za varno uporabo pozimi.

Po pranju vozila je za mnoge kupce preverjanje tlaka v pnevmatikah standardni postopek. S pomočjo Kärcherjeve Air Tower AT Fp naprave za preverjanje tlaka v pnevmatikah z zaščito pred zmrzovanjem boste svojim kupcem ponudili to pomembno storitev in v njih tako vzbudili zanimanje, da se ponovno vrnejo. Naša Forecourt naprava vas bo med drugim prepričala s svojo elektronsko enoto za preverjanje tako kovancev kot žetonov. Lahko jo programirate po želji in prav tako individualno nastavite čas delovanja naprave v trajanju 7 min. Nastavljeni tlak v pnevmatikah (do 8 barov) je na digitalnem ekranu viden v vsakem trenutku.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota AT Fp: Digitalni prikaz tlaka do 8 barov
Digitalni prikaz tlaka do 8 barov
Natančna nastavitev ustreznega tlaka v pnevmatikah Enostavno in praktično upravljanje je razlog, zaradi katerega se vam bodo kupci vedno znova vračali.
Dvoriščna enota AT Fp: Elektronski indikator kovancev
Elektronski indikator kovancev
Individualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Dvoriščna enota AT Fp: Možnost programiranja časa delovanja
Možnost programiranja časa delovanja
Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (Kw) 0,45
Področja uporabe
  • Air Tower z zaščito pred zmrzovanjem, ki omogoča preverjanje in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah