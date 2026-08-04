Po pranju vozila je za mnoge kupce preverjanje tlaka v pnevmatikah standardni postopek. S pomočjo Kärcherjeve Air Tower AT Fp naprave za preverjanje tlaka v pnevmatikah z zaščito pred zmrzovanjem boste svojim kupcem ponudili to pomembno storitev in v njih tako vzbudili zanimanje, da se ponovno vrnejo. Naša Forecourt naprava vas bo med drugim prepričala s svojo elektronsko enoto za preverjanje tako kovancev kot žetonov. Lahko jo programirate po želji in prav tako individualno nastavite čas delovanja naprave v trajanju 7 min. Nastavljeni tlak v pnevmatikah (do 8 barov) je na digitalnem ekranu viden v vsakem trenutku.