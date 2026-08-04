Dvoriščna enota AT Fp
Air Tower AT Fp je naprava za natančno in varno prever. ter nastav. ustreznega tlaka v pnevmat. (do 8 bar), z zaščiit. pred zmrzov. in za varno uporabo pozimi.
Po pranju vozila je za mnoge kupce preverjanje tlaka v pnevmatikah standardni postopek. S pomočjo Kärcherjeve Air Tower AT Fp naprave za preverjanje tlaka v pnevmatikah z zaščito pred zmrzovanjem boste svojim kupcem ponudili to pomembno storitev in v njih tako vzbudili zanimanje, da se ponovno vrnejo. Naša Forecourt naprava vas bo med drugim prepričala s svojo elektronsko enoto za preverjanje tako kovancev kot žetonov. Lahko jo programirate po želji in prav tako individualno nastavite čas delovanja naprave v trajanju 7 min. Nastavljeni tlak v pnevmatikah (do 8 barov) je na digitalnem ekranu viden v vsakem trenutku.
Značilnosti in prednosti
Digitalni prikaz tlaka do 8 barovNatančna nastavitev ustreznega tlaka v pnevmatikah Enostavno in praktično upravljanje je razlog, zaradi katerega se vam bodo kupci vedno znova vračali.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Možnost programiranja časa delovanjaKontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (Kw)
|0,45
Področja uporabe
- Air Tower z zaščito pred zmrzovanjem, ki omogoča preverjanje in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah