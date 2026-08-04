S pomočjo naprave Air Water Tower AWT boste naenkrat izpolnili dve želji kupcev. Na eni strani je na voljo preprosta naprava za preverjanje in uravnavanje tlaka v pnevmatikah (do 8 barov). Po drugi strani vgrajena posoda za vodo daje čisto vodo, npr. napolni rezervoar za čiščenje vetrobranskega stekla. To še ni vse, medtem ko se bodo kupci z veseljem ponovno vračali in uporabljali to storitev, bo vaša lokacija dobila urejen videz, saj bodo kante in podobne posode od tega trenutka naprej postale preteklost. Ta naprava iz serije Forecourt ima elektronsko enoto za preverjanje kovancev, ki jo lahko preprosto in individualno programirate, sprejema pa tudi različne vrste kovancev in žetonov. Sam delovni čas naprave lahko nastavite na neprekinjen čas delovanja - do 7 minut.