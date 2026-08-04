Dvoriščna enota AWT
Naprava za prever. tlaka v pnevmat. in posoda za vodo v enem: z Air Water Tower AWT iz serije Forecourt naprav preprosto naravnajte tlak v pnevmat. in napolnite posodo za vodo, namenjeno brisalcem.
S pomočjo naprave Air Water Tower AWT boste naenkrat izpolnili dve želji kupcev. Na eni strani je na voljo preprosta naprava za preverjanje in uravnavanje tlaka v pnevmatikah (do 8 barov). Po drugi strani vgrajena posoda za vodo daje čisto vodo, npr. napolni rezervoar za čiščenje vetrobranskega stekla. To še ni vse, medtem ko se bodo kupci z veseljem ponovno vračali in uporabljali to storitev, bo vaša lokacija dobila urejen videz, saj bodo kante in podobne posode od tega trenutka naprej postale preteklost. Ta naprava iz serije Forecourt ima elektronsko enoto za preverjanje kovancev, ki jo lahko preprosto in individualno programirate, sprejema pa tudi različne vrste kovancev in žetonov. Sam delovni čas naprave lahko nastavite na neprekinjen čas delovanja - do 7 minut.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena posoda za vodoUdobno in preprosto črpanje vode (praznjenje). Zagotovljena urejenost prostora, saj ne potrebujete zalivalnih in njim podobnih posod.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Možnost programiranja časa delovanjaKontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (Kw)
|0,45
Področja uporabe
- Air Water Tower za praktično nastavitev tlaka v pnevmatikah skupaj z vgrajeno posodo za vodo