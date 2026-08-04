Dvoriščna enota AWT

Naprava za prever. tlaka v pnevmat. in posoda za vodo v enem: z Air Water Tower AWT iz serije Forecourt naprav preprosto naravnajte tlak v pnevmat. in napolnite posodo za vodo, namenjeno brisalcem.

S pomočjo naprave Air Water Tower AWT boste naenkrat izpolnili dve želji kupcev. Na eni strani je na voljo preprosta naprava za preverjanje in uravnavanje tlaka v pnevmatikah (do 8 barov). Po drugi strani vgrajena posoda za vodo daje čisto vodo, npr. napolni rezervoar za čiščenje vetrobranskega stekla. To še ni vse, medtem ko se bodo kupci z veseljem ponovno vračali in uporabljali to storitev, bo vaša lokacija dobila urejen videz, saj bodo kante in podobne posode od tega trenutka naprej postale preteklost. Ta naprava iz serije Forecourt ima elektronsko enoto za preverjanje kovancev, ki jo lahko preprosto in individualno programirate, sprejema pa tudi različne vrste kovancev in žetonov. Sam delovni čas naprave lahko nastavite na neprekinjen čas delovanja - do 7 minut.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota AWT: Vgrajena posoda za vodo
Vgrajena posoda za vodo
Udobno in preprosto črpanje vode (praznjenje). Zagotovljena urejenost prostora, saj ne potrebujete zalivalnih in njim podobnih posod.
Dvoriščna enota AWT: Elektronski indikator kovancev
Elektronski indikator kovancev
Individualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Dvoriščna enota AWT: Možnost programiranja časa delovanja
Možnost programiranja časa delovanja
Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (Kw) 0,45
Področja uporabe
  • Air Water Tower za praktično nastavitev tlaka v pnevmatikah skupaj z vgrajeno posodo za vodo