Dvoriščna enota AWT Fp
Air Water Tower AWT Fp lahko brez težav uporabljate tudi pozimi. Zaščit. pred zmrzov. združuje natančno napravo za prever. tlaka v pnevmat. s praktič. posodo za vodo v eni Forecourt napravi.
Z Air Water Tower AWT Fp iz serije Kärcherjevih Forecourt naprav bodo lokacije, ki imajo neurejeno razporeditev naprav za preverjanje tlaka v pnevmatikah, kaant in podobnih posod, postale preteklost. Namesto tega AWT Fp združuje napravo za preverjanje tlaka v pnevmatikah in posodo za vodo v eni sami napravi, ki varčuje s prostorom. Tlak v pnevmatikah boste zlahka praktično preverili in namestili do višine 8 barov. Vgrajena posoda za vodo daje čisto vodo, npr. napolni rezervoar za čiščenje vetrobranskega stekla, medtem ko vgrajena funkcija za zaščito pred zmrzovanjem zagotavlja varno delo v vsakem trenutku, celo v času hladnih zimskih dni. Elektronsko napravo za preverjanje tako kovancev kot žetonov boste zlahka in individualno programirali glede na lastne potrebe. Tudi delovni čas naprave se da nastaviti na kontinuiran čas delovanja - do 7 minut.
Značilnosti in prednosti
Vgrajena posoda za vodoUdobno in preprosto črpanje vode (praznjenje). Zagotovljena urejenost prostora, saj ne potrebujete zalivalnih in njim podobnih posod.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Možnost programiranja časa delovanjaKontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (Kw)
|0,45
Področja uporabe
- Air Tower z zaščito pred zmrzovanjem, ki omogoča preverjanje in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah in vsebuje vgrajeno posodo za vodo