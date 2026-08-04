Dvoriščna enota AWT Fp

Air Water Tower AWT Fp lahko brez težav uporabljate tudi pozimi. Zaščit. pred zmrzov. združuje natančno napravo za prever. tlaka v pnevmat. s praktič. posodo za vodo v eni Forecourt napravi.

Z Air Water Tower AWT Fp iz serije Kärcherjevih Forecourt naprav bodo lokacije, ki imajo neurejeno razporeditev naprav za preverjanje tlaka v pnevmatikah, kaant in podobnih posod, postale preteklost. Namesto tega AWT Fp združuje napravo za preverjanje tlaka v pnevmatikah in posodo za vodo v eni sami napravi, ki varčuje s prostorom. Tlak v pnevmatikah boste zlahka praktično preverili in namestili do višine 8 barov. Vgrajena posoda za vodo daje čisto vodo, npr. napolni rezervoar za čiščenje vetrobranskega stekla, medtem ko vgrajena funkcija za zaščito pred zmrzovanjem zagotavlja varno delo v vsakem trenutku, celo v času hladnih zimskih dni. Elektronsko napravo za preverjanje tako kovancev kot žetonov boste zlahka in individualno programirali glede na lastne potrebe. Tudi delovni čas naprave se da nastaviti na kontinuiran čas delovanja - do 7 minut.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota AWT Fp: Vgrajena posoda za vodo
Vgrajena posoda za vodo
Udobno in preprosto črpanje vode (praznjenje). Zagotovljena urejenost prostora, saj ne potrebujete zalivalnih in njim podobnih posod.
Dvoriščna enota AWT Fp: Elektronski indikator kovancev
Elektronski indikator kovancev
Individualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Dvoriščna enota AWT Fp: Možnost programiranja časa delovanja
Možnost programiranja časa delovanja
Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (Kw) 0,45
Področja uporabe
  • Air Tower z zaščito pred zmrzovanjem, ki omogoča preverjanje in uravnavanje ustreznega tlaka v pnevmatikah in vsebuje vgrajeno posodo za vodo