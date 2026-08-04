Z Air Water Tower AWT Fp iz serije Kärcherjevih Forecourt naprav bodo lokacije, ki imajo neurejeno razporeditev naprav za preverjanje tlaka v pnevmatikah, kaant in podobnih posod, postale preteklost. Namesto tega AWT Fp združuje napravo za preverjanje tlaka v pnevmatikah in posodo za vodo v eni sami napravi, ki varčuje s prostorom. Tlak v pnevmatikah boste zlahka praktično preverili in namestili do višine 8 barov. Vgrajena posoda za vodo daje čisto vodo, npr. napolni rezervoar za čiščenje vetrobranskega stekla, medtem ko vgrajena funkcija za zaščito pred zmrzovanjem zagotavlja varno delo v vsakem trenutku, celo v času hladnih zimskih dni. Elektronsko napravo za preverjanje tako kovancev kot žetonov boste zlahka in individualno programirali glede na lastne potrebe. Tudi delovni čas naprave se da nastaviti na kontinuiran čas delovanja - do 7 minut.