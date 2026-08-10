S svojimi močnimi krtačami in brez vode čistilnik za tepihe nežno, a učinkovito odstrani umazanijo, ki se nabira v avtomobilih. V primerjavi z običajnimi stroji ima čistilnik posebej široko vhodno odprtino, ki lahko sprejme podloge do širine 80 centimetrov. Čas delovanja lahko poljubno prilagodite do največ 10 minut. Elektronski sprejemnik kovancev je mogoče programirati z različnimi kovanci in žetoni na način, ki je hiter in specifičen za aplikacijo. Držalo za podlogo, ki je na voljo kot dodatna oprema, dodaja udobje med čiščenjem, medtem ko dodatna zaščita pred dežjem zmanjša količino deževnice, ki pride v stroj. Ta izdelek bo zagotovo navdušil vaše stranke in povečal privlačnost vaše samopostrežne avtopralnice.