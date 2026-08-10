Dvoriščna enota M 80

Kdo pravi, da mora biti čiščenje dolgočasno? Čistilnik za predpražnike temeljito očisti predpražnike širine do 80 cm brez vode.

S svojimi močnimi krtačami in brez vode čistilnik za tepihe nežno, a učinkovito odstrani umazanijo, ki se nabira v avtomobilih. V primerjavi z običajnimi stroji ima čistilnik posebej široko vhodno odprtino, ki lahko sprejme podloge do širine 80 centimetrov. Čas delovanja lahko poljubno prilagodite do največ 10 minut. Elektronski sprejemnik kovancev je mogoče programirati z različnimi kovanci in žetoni na način, ki je hiter in specifičen za aplikacijo. Držalo za podlogo, ki je na voljo kot dodatna oprema, dodaja udobje med čiščenjem, medtem ko dodatna zaščita pred dežjem zmanjša količino deževnice, ki pride v stroj. Ta izdelek bo zagotovo navdušil vaše stranke in povečal privlačnost vaše samopostrežne avtopralnice.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota M 80: Učinkovite krtače
Učinkovite krtače
Hitro in temeljito čiščenje preprog za vse stranke avtopralnice.
Dvoriščna enota M 80: Široka odprtina za vstavljanje
Široka odprtina za vstavljanje
Učinkovito čiščenje preprog (predpražnikov) s širino do 80 cm.
Dvoriščna enota M 80: Elektronski indikator kovancev
Elektronski indikator kovancev
Individualno in preprosto programiranje. Sprejema različne vrste kovancev in žetonov.
Možnost programiranja časa delovanja
  • Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 10 min.
  • Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Preproge se dovajajo s sprednje strani
  • Umazanija se na napravi ne zadržuje.
  • Urejen videz.
Lijak za umazanijo
  • Umazanija takoj pada v posodo za umazanijo.
  • Zagotovljeni vedno čisti predpražniki.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Področja uporabe
  • Čiščenje tepihov na bencinskih servisih in v samopostrežnih pralnicah
Dodatna oprema