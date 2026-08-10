Dvoriščna enota M 80 3
Čiščenje, nad katerim boste navdušeni: Čistilnik za predpražnike temeljito očisti predpražnike do 80 cm širine brez vode.
S svojimi močnimi krtačami in brez vode čistilnik za tepihe nežno, a učinkovito odstrani umazanijo, ki se nabira v avtomobilih. V primerjavi z običajnimi stroji ima čistilnik posebej široko vhodno odprtino, ki lahko sprejme podloge do širine 80 centimetrov. Čas delovanja lahko poljubno prilagodite do največ 10 minut. Elektronski sprejemnik kovancev je mogoče programirati z različnimi kovanci in žetoni na način, ki je hiter in specifičen za aplikacijo. Držalo za podlogo, ki je na voljo kot dodatna oprema, dodaja udobje med čiščenjem, medtem ko dodatna zaščita pred dežjem zmanjša količino deževnice, ki pride v stroj. Ta izdelek bo zagotovo navdušil vaše stranke in povečal privlačnost vaše samopostrežne avtopralnice.
Značilnosti in prednosti
Učinkovite krtačeZagotovljeno hitro in temeljito čiščenje preprog za vse stranke avtopralnice.
Široka odprtina za vstavljanjeUčinkovito čiščenje preprog (predpražnikov) s širino do 80 cm.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Sprejema različne vrste kovancev in žetonov.
Možnost programiranja časa delovanja
- Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 10 min.
- Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Preproge se dovajajo s sprednje strani
- Umazanija se na napravi ne zadržuje.
- Urejen videz.
Lijak za umazanijo
- Umazanija takoj pada v posodo za umazanijo.
- Zagotovljeni vedno čisti predpražniki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
Področja uporabe
- Čiščenje tepihov na bencinskih servisih in v samopostrežnih pralnicah