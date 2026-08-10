Dvoriščna enota M 80 Sm
Očistite s pritiskom na gumb: čistilnik za predpražnike temeljito očisti predpražnike širine do 80 cm brez vode.
S svojimi močnimi krtačami in brez vode čistilnik za tepihe nežno, a učinkovito odstrani umazanijo, ki se nabira v avtomobilskih tepihih. V primerjavi z običajnimi stroji ima čistilnik posebej široko vhodno odprtino, ki lahko sprejme podloge do širine 80 centimetrov. Čas delovanja lahko poljubno prilagodite do največ 10 minut. Stroj se zažene s pritiskom na gumb za zagon. Držalo za podlogo, ki je na voljo kot dodatna oprema, dodaja udobje med čiščenjem, medtem ko dodatna zaščita pred dežjem zmanjša količino deževnice, ki pride v stroj. Ta izdelek bo zagotovo navdušil vaše stranke in povečal privlačnost vaše samopostrežne avtopralnice.
Značilnosti in prednosti
Učinkovite krtačeHitro in temeljito čiščenje preprog za vse stranke avtopralnice.
Široka odprtina za vstavljanjeUčinkovito čiščenje preprog (predpražnikov) s širino do 80 cm.
Udobna tipka za zagonKot brezplačna dodatna ponudba za stranke avtopralnice ali lastne potrebe.
Možnost programiranja časa delovanja
- Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 10 min.
- Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Lijak za umazanijo
- Umazanija takoj pada v posodo za umazanijo.
- Zagotovljeni vedno čisti predpražniki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
Področja uporabe
- Čiščenje tepihov brez vode na bencinskih servisih in v samopostrežnih pralnicah