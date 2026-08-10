Dvoriščna enota M 80 Sm

Očistite s pritiskom na gumb: čistilnik za predpražnike temeljito očisti predpražnike širine do 80 cm brez vode.

S svojimi močnimi krtačami in brez vode čistilnik za tepihe nežno, a učinkovito odstrani umazanijo, ki se nabira v avtomobilskih tepihih. V primerjavi z običajnimi stroji ima čistilnik posebej široko vhodno odprtino, ki lahko sprejme podloge do širine 80 centimetrov. Čas delovanja lahko poljubno prilagodite do največ 10 minut. Stroj se zažene s pritiskom na gumb za zagon. Držalo za podlogo, ki je na voljo kot dodatna oprema, dodaja udobje med čiščenjem, medtem ko dodatna zaščita pred dežjem zmanjša količino deževnice, ki pride v stroj. Ta izdelek bo zagotovo navdušil vaše stranke in povečal privlačnost vaše samopostrežne avtopralnice.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota M 80 Sm: Učinkovite krtače
Učinkovite krtače
Hitro in temeljito čiščenje preprog za vse stranke avtopralnice.
Dvoriščna enota M 80 Sm: Široka odprtina za vstavljanje
Široka odprtina za vstavljanje
Učinkovito čiščenje preprog (predpražnikov) s širino do 80 cm.
Dvoriščna enota M 80 Sm: Udobna tipka za zagon
Udobna tipka za zagon
Kot brezplačna dodatna ponudba za stranke avtopralnice ali lastne potrebe.
Možnost programiranja časa delovanja
  • Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 10 min.
  • Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Lijak za umazanijo
  • Umazanija takoj pada v posodo za umazanijo.
  • Zagotovljeni vedno čisti predpražniki.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Področja uporabe
  • Čiščenje tepihov brez vode na bencinskih servisih in v samopostrežnih pralnicah
Dodatna oprema