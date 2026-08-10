S svojimi močnimi krtačami in brez vode čistilnik za tepihe nežno, a učinkovito odstrani umazanijo, ki se nabira v avtomobilskih tepihih. V primerjavi z običajnimi stroji ima čistilnik posebej široko vhodno odprtino, ki lahko sprejme podloge do širine 80 centimetrov. Čas delovanja lahko poljubno prilagodite do največ 10 minut. Stroj se zažene s pritiskom na gumb za zagon. Držalo za podlogo, ki je na voljo kot dodatna oprema, dodaja udobje med čiščenjem, medtem ko dodatna zaščita pred dežjem zmanjša količino deževnice, ki pride v stroj. Ta izdelek bo zagotovo navdušil vaše stranke in povečal privlačnost vaše samopostrežne avtopralnice.