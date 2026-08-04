Dvoriščna enota PT
Kärcherov osvežilec zraka Perfume Tower PT. Forecourt naprava za lahkotno in obstojno nevtralizacijo neprijetnih vonjav v vozilih.
Da bi s pomočjo osvežilcev zraka Perfume Tower PT učinkovito in hitro nevtralizirali neprijetne vonjave v vozilih, kot npr. cigaretni dim, so na voljo štirje različni vonji. Pri izbiri arom smo v obzir vzeli široko paleto, da bi ustregli željam skoraj vsakega kupca. Neželeno mešanje vonjev je s tehničnega vidika izključeno. Elektronska enota za preverjanje kovancev, ki je primerna tako za kovance kot žetone, ima preprosto nastavitev časa delovanja kot tudi enostavno in hitro programiranje in prilagajanje Vašim individualnim potrebam (neprekinjeno do 7 min delovanja).
Značilnosti in prednosti
Možni štirje različni vonjiNe prihaja do mešanja posameznih vonjav Čiste arome, ki bodo ustrezale skoraj vsem željam in okusom.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Možnost programiranja časa delovanjaKontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (Kw)
|0,3
|Poraba mešanice parfuma in vode (ml/min)
|50
Področja uporabe
- Perfume Tower za odpravljanje vonjav znotraj vozila