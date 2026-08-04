Da bi s pomočjo osvežilcev zraka Perfume Tower PT učinkovito in hitro nevtralizirali neprijetne vonjave v vozilih, kot npr. cigaretni dim, so na voljo štirje različni vonji. Pri izbiri arom smo v obzir vzeli široko paleto, da bi ustregli željam skoraj vsakega kupca. Neželeno mešanje vonjev je s tehničnega vidika izključeno. Elektronska enota za preverjanje kovancev, ki je primerna tako za kovance kot žetone, ima preprosto nastavitev časa delovanja kot tudi enostavno in hitro programiranje in prilagajanje Vašim individualnim potrebam (neprekinjeno do 7 min delovanja).