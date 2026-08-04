Dvoriščna enota PT Fp

Z zaščito pred zmrzov.: naš osvežilec zraka Perfume Tower PT Fp iz serije Forecourt naprav je odporen na mraz ter hitro in učinkovito nevtralizira neprijetne vonje znotraj vozila.

Obstaja mnogo razlogov, zakaj prihaja v vozilih do neprijetnih vonjav, od cigaretnega dima do prevoza družinskega psa, ki se je pravkar okopal v bližnjem jezeru. S pomočjo naprave za osvežitev zraka Perfume Tower PT Fp, odporne proti zimsko hladnim razmeram bodo Vaši kupci hitro in preprosto nevtralizirali te neprijetne vonjave. Pri tem lahko izbirate med 4 različnimi vonji, glede na želje posameznika. Pri tem zagotovo ne bo prišlo do mešanja posameznih arom. Trajanje naprave se lahko nastavi na 7 minut neprekinjenega delovanja. Prav tako je omogočeno individualno programiranje elektronske enote za preverjanje kovancev, ki kovance in žetone prepozna zelo hitro in enostavno.

Značilnosti in prednosti
Dvoriščna enota PT Fp: Možni štirje različni vonji
Možni štirje različni vonji
Ne prihaja do mešanja posameznih vonjav Čiste arome, ki bodo ustrezale skoraj vsem željam in okusom.
Dvoriščna enota PT Fp: Elektronski indikator kovancev
Elektronski indikator kovancev
Individualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Dvoriščna enota PT Fp: Možnost programiranja časa delovanja
Možnost programiranja časa delovanja
Kontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije

Tehnični podatki

Razred zaščite IP44
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (Kw) 0,3
Poraba mešanice parfuma in vode (ml/min) 50
Področja uporabe
  • Perfume Tower z zaščito pred zmrzovanjem, ki odpravlja vonjave znotraj vozila