Dvoriščna enota PT Fp
Z zaščito pred zmrzov.: naš osvežilec zraka Perfume Tower PT Fp iz serije Forecourt naprav je odporen na mraz ter hitro in učinkovito nevtralizira neprijetne vonje znotraj vozila.
Obstaja mnogo razlogov, zakaj prihaja v vozilih do neprijetnih vonjav, od cigaretnega dima do prevoza družinskega psa, ki se je pravkar okopal v bližnjem jezeru. S pomočjo naprave za osvežitev zraka Perfume Tower PT Fp, odporne proti zimsko hladnim razmeram bodo Vaši kupci hitro in preprosto nevtralizirali te neprijetne vonjave. Pri tem lahko izbirate med 4 različnimi vonji, glede na želje posameznika. Pri tem zagotovo ne bo prišlo do mešanja posameznih arom. Trajanje naprave se lahko nastavi na 7 minut neprekinjenega delovanja. Prav tako je omogočeno individualno programiranje elektronske enote za preverjanje kovancev, ki kovance in žetone prepozna zelo hitro in enostavno.
Značilnosti in prednosti
Možni štirje različni vonjiNe prihaja do mešanja posameznih vonjav Čiste arome, ki bodo ustrezale skoraj vsem željam in okusom.
Elektronski indikator kovancevIndividualno in preprosto programiranje. Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov ter njihovo preverjanje ne predstavljajo težav.
Možnost programiranja časa delovanjaKontinuirana nastavitev obdobja delovanja do 7 minut. Za individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Razred zaščite
|IP44
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (Kw)
|0,3
|Poraba mešanice parfuma in vode (ml/min)
|50
Področja uporabe
- Perfume Tower z zaščito pred zmrzovanjem, ki odpravlja vonjave znotraj vozila