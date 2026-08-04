Obstaja mnogo razlogov, zakaj prihaja v vozilih do neprijetnih vonjav, od cigaretnega dima do prevoza družinskega psa, ki se je pravkar okopal v bližnjem jezeru. S pomočjo naprave za osvežitev zraka Perfume Tower PT Fp, odporne proti zimsko hladnim razmeram bodo Vaši kupci hitro in preprosto nevtralizirali te neprijetne vonjave. Pri tem lahko izbirate med 4 različnimi vonji, glede na želje posameznika. Pri tem zagotovo ne bo prišlo do mešanja posameznih arom. Trajanje naprave se lahko nastavi na 7 minut neprekinjenega delovanja. Prav tako je omogočeno individualno programiranje elektronske enote za preverjanje kovancev, ki kovance in žetone prepozna zelo hitro in enostavno.