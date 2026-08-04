Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac
Zmogljiv samopostrežni sesalnik navdušuje z maksimalno sesalno močjo, modernim dizajnom in možnostmi brezgotovinskega plačila. Idealen za priročno in učinkovito čiščenje notranjosti vozila.
SB V K!Vac je zmogljiv samopostrežni sesalnik, na voljo v eno- in dvoslojni različici. Zahvaljujoč kartušnemu filtru in ročnemu čiščenju filtra ponuja 15 odstotkov večjo sesalno moč kot njegov predhodnik in nikoli ne izgubi sesalne moči. Osvetljeni LED gumbi za zagon zagotavljajo intuitivno upravljanje, stranski trak, ki ga je mogoče barvno prilagoditi, pa dopolnjuje celoten videz samopostrežnega sesalnika. Funkcija za dvigovanje cevi s palico iz steklenih vlaken zmanjša stik sesalne cevi s tlemi in s tem preprečuje vdor umazanije v vozilo. Na voljo je možnost zračne pištole za izpihovanje umazanije iz rež. Prikaz preostalega časa prikazuje, koliko časa imajo uporabniki še za sesanje. Prilagodljive možnosti plačila, kot sta terminal za kreditne kartice in elektronski sprejemnik kovancev, dodajo uporabnikom udobje. Turbine je enostavno zamenjati, kar poenostavi vzdrževanje.
Značilnosti in prednosti
Sistem z 2 filtromaKasetni filter ohranja konstantno visoko sesalno moč. Vgrajen sistem za ročno čiščenje filtra. Praznjenje brez prahu z izbirnimi filter vrečkami.
Individualni plačilni sistemiTerminal za kreditne kartice in/ali elektronski sprejemnik kovancev. Gumb za zagon za delovanje brez plačilnega sistema.
Zračna pištola (neobvezno) za čiščenje režFunkcija pihanja za čiščenje rež (npr. sedeža in sredinske konzole).
Ponovni navoj cevi s palico iz steklenih vlaken
- Zmanjša stik cevi s tlemi.
- Preprečuje vdor umazanije v vozilo.
- Ščiti cev pred obrabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Življenjska doba turbine (h)
|800
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Število faz (Ph)
|1
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Napetost (V)
|230
|Posodobitve programske opreme so na voljo do
|2031-01-01
Oprema
- Dolžina sesalne cevi: 6290 mm
- Ponovni navoj cevi s palico iz steklenih vlaken
- Sesalna šoba
Video posnetki
Področja uporabe
- Ročno čiščenje notranjosti vozila