SB V K!Vac je zmogljiv samopostrežni sesalnik, na voljo v eno- in dvoslojni različici. Zahvaljujoč kartušnemu filtru in ročnemu čiščenju filtra ponuja 15 odstotkov večjo sesalno moč kot njegov predhodnik in nikoli ne izgubi sesalne moči. Osvetljeni LED gumbi za zagon zagotavljajo intuitivno upravljanje, stranski trak, ki ga je mogoče barvno prilagoditi, pa dopolnjuje celoten videz samopostrežnega sesalnika. Funkcija za dvigovanje cevi s palico iz steklenih vlaken zmanjša stik sesalne cevi s tlemi in s tem preprečuje vdor umazanije v vozilo. Na voljo je možnost zračne pištole za izpihovanje umazanije iz rež. Prikaz preostalega časa prikazuje, koliko časa imajo uporabniki še za sesanje. Prilagodljive možnosti plačila, kot sta terminal za kreditne kartice in elektronski sprejemnik kovancev, dodajo uporabnikom udobje. Turbine je enostavno zamenjati, kar poenostavi vzdrževanje.