Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac

Zmogljiv samopostrežni sesalnik navdušuje z maksimalno sesalno močjo, modernim dizajnom in možnostmi brezgotovinskega plačila. Idealen za priročno in učinkovito čiščenje notranjosti vozila.

SB V K!Vac je zmogljiv samopostrežni sesalnik, na voljo v eno- in dvoslojni različici. Zahvaljujoč kartušnemu filtru in ročnemu čiščenju filtra ponuja 15 odstotkov večjo sesalno moč kot njegov predhodnik in nikoli ne izgubi sesalne moči. Osvetljeni LED gumbi za zagon zagotavljajo intuitivno upravljanje, stranski trak, ki ga je mogoče barvno prilagoditi, pa dopolnjuje celoten videz samopostrežnega sesalnika. Funkcija za dvigovanje cevi s palico iz steklenih vlaken zmanjša stik sesalne cevi s tlemi in s tem preprečuje vdor umazanije v vozilo. Na voljo je možnost zračne pištole za izpihovanje umazanije iz rež. Prikaz preostalega časa prikazuje, koliko časa imajo uporabniki še za sesanje. Prilagodljive možnosti plačila, kot sta terminal za kreditne kartice in elektronski sprejemnik kovancev, dodajo uporabnikom udobje. Turbine je enostavno zamenjati, kar poenostavi vzdrževanje.

Značilnosti in prednosti
Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac: Sistem z 2 filtroma
Sistem z 2 filtroma
Kasetni filter ohranja konstantno visoko sesalno moč. Vgrajen sistem za ročno čiščenje filtra. Praznjenje brez prahu z izbirnimi filter vrečkami.
Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac: Individualni plačilni sistemi
Individualni plačilni sistemi
Terminal za kreditne kartice in/ali elektronski sprejemnik kovancev. Gumb za zagon za delovanje brez plačilnega sistema.
Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac: Zračna pištola (neobvezno) za čiščenje rež
Zračna pištola (neobvezno) za čiščenje rež
Funkcija pihanja za čiščenje rež (npr. sedeža in sredinske konzole).
Ponovni navoj cevi s palico iz steklenih vlaken
  • Zmanjša stik cevi s tlemi.
  • Preprečuje vdor umazanije v vozilo.
  • Ščiti cev pred obrabo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Življenjska doba turbine (h) 800
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 65
Število faz (Ph) 1
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Napetost (V) 230
Posodobitve programske opreme so na voljo do 2031-01-01

Oprema

  • Dolžina sesalne cevi: 6290 mm
  • Ponovni navoj cevi s palico iz steklenih vlaken
  • Sesalna šoba
Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac
Samopostrežni sesalnik na kovance SB V K!Vac

Video posnetki

Področja uporabe
  • Ročno čiščenje notranjosti vozila