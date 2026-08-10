Sredstvo za čiščenje obdelovancev Extra, v prašku RM 63, 20Kg
Odstrani celo najtrdovratnejše madeže, kot so olja, maščobe, maziva za vlečenje, saje ipd. Za čiščenje delov, ki niso občutljivi na bazične snovi, kot so motorji, menjalniki, drobni deli, ulitki ipd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (Kg)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13,2
|Teža (Kg)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,325
|Mere (D × Š × V) (mm)
|750 x 450 x 120
Značilnosti
- visoko učinkovito čistilno sredstvo za čiščenje in razmastitev obdelovancev
- raztaplja oljne, mastne madeže in saje
- V obliki praška
- formula z malo pene
- Hitro učinkovanje
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje nitrita
- ne vsebuje topil
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Čiščenje delov