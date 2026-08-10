Sredstvo za čiščenje obdelovancev Extra, v prašku RM 63, 20Kg

Odstrani celo najtrdovratnejše madeže, kot so olja, maščobe, maziva za vlečenje, saje ipd. Za čiščenje delov, ki niso občutljivi na bazične snovi, kot so motorji, menjalniki, drobni deli, ulitki ipd.