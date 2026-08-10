Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 20l

Nežno sredstvo za čiščenje in razmaščevanje učinkovito odstranjuje madeže zaradi olja, maščob in saj s kovinskih delov ter ustvari začasno zaščito pred korozijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10,5
Teža (Kg) 22
Teža vključno z embalažo (Kg) 23,373
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 237 x 430
Značilnosti
  • učinkovito sredstvo za razmaščevanje za visokotlačne čistilnike in naprave za čiščenje obdelovancev
  • raztaplja oljne, mastne madeže in saje
  • za omejen čas ščiti vse kovinske dele pred korozijo, med vmesnim skladiščenjem
  • Varuje material
  • formula z malo pene
  • pH vrednost v koncentratu ca. 10
  • rumenkasta tekočina s posebnim vonjem
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
  • ne vsebuje nitrita in halogenih ogljikovodikov
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 20l
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 20l
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 20l
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Čiščenje delov
  • Razmaščevanje površin
Dodatna oprema