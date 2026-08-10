Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 200l

Nežno sredstvo za čiščenje in razmaščevanje učinkovito odstranjuje madeže zaradi olja, maščob in saj s kovinskih delov ter ustvari začasno zaščito pred korozijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 232,6
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 200l
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 200l
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 200l
Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39, 200l
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Področja uporabe
  • Čiščenje delov
  • Razmaščevanje površin
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