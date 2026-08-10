Sredstvo za fosfatiranje RM 48, 20l

Za razmaščevanje in fosfatiranje v eni potezi. Ustvari začasno zaščito pred korozijo in dobro osnovo za barvanje. Po uporabi pusti modrikasto-rumen sloj železovega fosfata.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 2
Teža (Kg) 23,66
Teža vključno z embalažo (Kg) 24,433
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 237 x 430
Značilnosti
  • učinkovito sredstvo za razmaščevanje in fosfatiranje
  • Tvori modro-rumene kovinsko fosfatne plasti
  • zanesljiva zaščita pred korozijo, ki traja več dni
  • nudi dobro podlago za lakiranje
  • enostavno skladiščenje in rokovanje
  • pH-vrednost v koncentratu ca. 2
  • čista tekočina brez barve
  • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
  • ne vsebuje VOC
Sredstvo za fosfatiranje RM 48, 20l
Sredstvo za fosfatiranje RM 48, 20l
Sredstvo za fosfatiranje RM 48, 20l
Sredstvo za fosfatiranje RM 48, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/ z odporno notranjo oblogo.
Področja uporabe
  • Razmaščevanje, fosfatiranje
  • Razmaščevanje površin
Dodatna oprema