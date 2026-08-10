Sredstvo za fosfatiranje RM 48, 20l
Za razmaščevanje in fosfatiranje v eni potezi. Ustvari začasno zaščito pred korozijo in dobro osnovo za barvanje. Po uporabi pusti modrikasto-rumen sloj železovega fosfata.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|2
|Teža (Kg)
|23,66
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|24,433
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- učinkovito sredstvo za razmaščevanje in fosfatiranje
- Tvori modro-rumene kovinsko fosfatne plasti
- zanesljiva zaščita pred korozijo, ki traja več dni
- nudi dobro podlago za lakiranje
- enostavno skladiščenje in rokovanje
- pH-vrednost v koncentratu ca. 2
- čista tekočina brez barve
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje VOC
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/ z odporno notranjo oblogo.
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Področja uporabe
- Razmaščevanje, fosfatiranje
- Razmaščevanje površin