SurfacePro Glass čistilo CA 40 R eco!perform, 0.5l
Za uporabo pripravljeno čistilo za steklo na osnovi alkohola, ki se hitro suši in ne pusti madežev. Primerno tudi za nežno čiščenje plastičnih površin. S certifikatom EU Ecolabel.
Naše čistilo za steklo SurfacePro CA 40 R eco!perform, ki ni strupeno, certificirano z znakom za okolje EU in nagrajeno z avstrijskim znakom za okolje, zlahka združuje visoko moč čiščenja s prijaznostjo do okolja in varnostjo uporabnika. Priročno pripravljen za uporabo za ročno čiščenje z metodo pršenja, detergent na osnovi alkohola ni idealen samo za steklene površine, kot so okna ali ogledala, ampak tudi za plastične površine. Prstni odtisi, maščobe in prah ter umazanija, ki nastane zaradi emisij, so zanesljivo odstranjeni. Tudi sijoče površine se posušijo hitro in brez madežev, za seboj pa ostane le prijeten vonj citrusov. Nič več zamudnega poliranja. SurfacePro CA 40 R eco!perform je na voljo v več velikostih pakiranja. 0,5-litrska steklenica za večkratno uporabo se lahko ponovno napolni in je dodatno primerna za nanašanje z visokokakovostno Kärcherjevo pršilno glavo za peno 2 v 1.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|0,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|12
|pH-vrednost
|7
|Teža (Kg)
|0,495
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,573
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 65 x 223
Značilnosti
- Čistilo za steklo, ki je pripravljeno za uporabo
- Odstranjuje prstne odtise, prah, mastne madeže in madeže emisij
- Zelo dobra učinkovitost na steklenih in plastičnih površinah
- Brez sledov in lis celo na površinah z visokim sijajem
- Lahka, ergonomska razpršilna plastenka (500 ml) s profesionalnim pršilnikom s šobo za pršenje
- Manj odlaganja med odpadke zahvaljujoč ponovni uporabi profesionalnega pršilnika
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje stekla