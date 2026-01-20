Naše čistilo za steklo SurfacePro CA 40 R eco!perform, ki ni strupeno, certificirano z znakom za okolje EU in nagrajeno z avstrijskim znakom za okolje, zlahka združuje visoko moč čiščenja s prijaznostjo do okolja in varnostjo uporabnika. Priročno pripravljen za uporabo za ročno čiščenje z metodo pršenja, detergent na osnovi alkohola ni idealen samo za steklene površine, kot so okna ali ogledala, ampak tudi za plastične površine. Prstni odtisi, maščobe in prah ter umazanija, ki nastane zaradi emisij, so zanesljivo odstranjeni. Tudi sijoče površine se posušijo hitro in brez madežev, za seboj pa ostane le prijeten vonj citrusov. Nič več zamudnega poliranja. SurfacePro CA 40 R eco!perform je na voljo v več velikostih pakiranja. 0,5-litrska steklenica za večkratno uporabo se lahko ponovno napolni in je dodatno primerna za nanašanje z visokokakovostno Kärcherjevo pršilno glavo za peno 2 v 1.