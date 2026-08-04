Vsestransko in visoko koncentrirano: čistilo za površine SurfacePro CA 30 C eco!perform ponuja širok spekter učinkovitosti proti širokemu spektru umazanije in na različnih področjih uporabe. Za vzdrževalno čiščenje trdih, fleksibilnih, vodoodpornih in alkoholno odpornih površin je primeren tako za vlažno brisanje po metodi razpršila/pene kot tudi za mokro brisanje po metodi vedra. Detergent varno in zanesljivo odstrani razlito hrano, madeže maščobe, madeže kave, kremo za čevlje, odtise stopal in celo usedline tobačnega dima – za seboj pusti le prijeten vonj po citrusih. Netoksični visoki koncentrat se lahko tudi zelo varčno dozira, hitro suši in ne pušča madežev niti na sijočih površinah. SurfacePro CA 30 C eco!perform je tudi certificiran v skladu z znakom za okolje EU in mu je bil podeljen avstrijski znak za okolje.