SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform, 5l
Visoko koncentrirano, hitro sušeče čistilo za površine brez madežev za ročno vzdrževalno čiščenje. S certifikatom EU Ecolabel.
Vsestransko in visoko koncentrirano: čistilo za površine SurfacePro CA 30 C eco!perform ponuja širok spekter učinkovitosti proti širokemu spektru umazanije in na različnih področjih uporabe. Za vzdrževalno čiščenje trdih, fleksibilnih, vodoodpornih in alkoholno odpornih površin je primeren tako za vlažno brisanje po metodi razpršila/pene kot tudi za mokro brisanje po metodi vedra. Detergent varno in zanesljivo odstrani razlito hrano, madeže maščobe, madeže kave, kremo za čevlje, odtise stopal in celo usedline tobačnega dima – za seboj pusti le prijeten vonj po citrusih. Netoksični visoki koncentrat se lahko tudi zelo varčno dozira, hitro suši in ne pušča madežev niti na sijočih površinah. SurfacePro CA 30 C eco!perform je tudi certificiran v skladu z znakom za okolje EU in mu je bil podeljen avstrijski znak za okolje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|2
|pH-vrednost
|11
|Teža (Kg)
|5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,395
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- univerzalni koncentrat za čiščenje površin
- Učinkovito odstranjuje ostanke hrane, maščobe, obloge nikotina, kavne madeže,
- Zelo dobra učinkovitost čiščenja na vseh vodo- in alkoholno odpornih trdih in upogljivih površinah
- Brez sledov in lis celo na površinah z visokim sijajem
- primerno tudi za čiščenje tal
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje površin in tal