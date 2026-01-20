Preproga

Linija CarpetPro učinkovito čisti, neguje in varuje tekstilne obloge. S pomočjo tega inovativnega sistema bo čas čiščenja in sušenja krajši, ponovno pojavljanje umazanije preprečeno, očiščene površine zaščitene, kar velja tudi za okolje in proračun. Sredstvo CarpetPro deluje na podlagi tehnologije iCapsol, ki umazanijo veže v kapsule. Potrebno ni več nikakršno izpiranje preproge, ker je mogoče preostalo umazanijo, vezano v kapsule, med nadaljnjim vzdrževalnim čiščenjem preprosto posesati. Preproga je že po nekaj trenutkih suha in je takoj mogoče stopiti nanjo.