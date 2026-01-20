CarpetPro Cleaner RM 760 Classic ponuja profesionalcem v sektorju čiščenja zgradb preizkušen prašek za globinsko čiščenje za dvostopenjsko ekstrakcijo s pršenjem. Uporablja se lahko z našimi stroji za ekstrakcijo z razpršilom Puzzi kot tudi z našimi stroji za čiščenje preprog, da zagotovi impresivne rezultate čiščenja. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic zanesljivo odstrani vso oljno, maščobno in mineralno umazanijo s preprog in drugih tekstilnih talnih oblog. Praškasta formula omogoča enostavno in varno rokovanje ter natančno odmerjanje, hkrati pa preprečuje hitro ponovno umazanijo.