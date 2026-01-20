Carpet Pro čistilo za preproge RM 760 Classic, v prašku, 0.8Kg
Prašek za globinsko čiščenje s čistilniki za pršenje in naknadno sesanje. S tekstilnih talnih oblog odstrani tudi močno oljno, maščobno in mineralno umazanijo ter pusti prijeten, svež vonj.
CarpetPro Cleaner RM 760 Classic ponuja profesionalcem v sektorju čiščenja zgradb preizkušen prašek za globinsko čiščenje za dvostopenjsko ekstrakcijo s pršenjem. Uporablja se lahko z našimi stroji za ekstrakcijo z razpršilom Puzzi kot tudi z našimi stroji za čiščenje preprog, da zagotovi impresivne rezultate čiščenja. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic zanesljivo odstrani vso oljno, maščobno in mineralno umazanijo s preprog in drugih tekstilnih talnih oblog. Praškasta formula omogoča enostavno in varno rokovanje ter natančno odmerjanje, hkrati pa preprečuje hitro ponovno umazanijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (Kg)
|0,8
|Embalažna enota (Kos(i))
|4
|pH-vrednost
|8,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,9
Značilnosti
- Učinkovito sredstvo za temeljno čiščenje, za čiščenje talnih oblog in oblazinjenih površin s pršilno ekstrakcijo za čiščenje
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Varuje material
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Izboljšuje higieno tal
- ne vsebuje belilnih sredstev
- Prijeten, svež vonj
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Tekstilne površine