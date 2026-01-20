Carpet Pro čistilo za preproge RM 760 Classic, v prašku, 0.8Kg

Prašek za globinsko čiščenje s čistilniki za pršenje in naknadno sesanje. S tekstilnih talnih oblog odstrani tudi močno oljno, maščobno in mineralno umazanijo ter pusti prijeten, svež vonj.

CarpetPro Cleaner RM 760 Classic ponuja profesionalcem v sektorju čiščenja zgradb preizkušen prašek za globinsko čiščenje za dvostopenjsko ekstrakcijo s pršenjem. Uporablja se lahko z našimi stroji za ekstrakcijo z razpršilom Puzzi kot tudi z našimi stroji za čiščenje preprog, da zagotovi impresivne rezultate čiščenja. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic zanesljivo odstrani vso oljno, maščobno in mineralno umazanijo s preprog in drugih tekstilnih talnih oblog. Praškasta formula omogoča enostavno in varno rokovanje ter natančno odmerjanje, hkrati pa preprečuje hitro ponovno umazanijo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (Kg) 0,8
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 8,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,9
Značilnosti
  • Učinkovito sredstvo za temeljno čiščenje, za čiščenje talnih oblog in oblazinjenih površin s pršilno ekstrakcijo za čiščenje
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Varuje material
  • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
  • Izboljšuje higieno tal
  • ne vsebuje belilnih sredstev
  • Prijeten, svež vonj
Področja uporabe
  • Čiščenje in nega avtomobilov
  • Tekstilne površine