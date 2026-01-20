CarpetPro Cleaner iCapsol, tablete RM 760 zagotavljajo odlične rezultate čiščenja s posebno kratkimi časi sušenja zahvaljujoč inovativni tehnologiji iCapsol. Tablete za raztapljanje so posamično pakirane v praktično vodotopno folijo, zaradi česar je zelo enostavno odmerjati pravo količino in so varne za uporabo. Zmogljivo globinsko čistilo za razpršilno ekstrakcijo z našimi razpršilnimi čistilniki Puzzi in stroji za čiščenje preprog zanesljivo odstrani tudi močno olje, maščobo in mineralno umazanijo. Ni potrebe po izpiranju, saj inovativna tehnologija iCapsol, ki prihrani čas (in stroške), dobesedno posname umazanijo pri čiščenju tekstilnih talnih oblog, tako da ta med sušenjem kristalizira in jo je mogoče preprosto posesati z vakuumsko krtačo. Brez potrebe po izpiranju. Brezfosfatno čistilo CarpetPro Cleaner iCapsol, tableta RM 760 ima Woolsafe certifikat, kar pomeni, da je primerno za talne obloge iz sintetičnih in naravnih vlaken.