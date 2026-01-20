Tekoče čistilo brez fosfatov CarpetPro Cleaner RM 764 OA s certifikatom Woolsafe in zato primerno tudi za naravna vlakna zagotavlja osupljive rezultate pri čiščenju vseh tekstilnih talnih oblog. Ne glede na to, ali gre za sintetična ali naravna vlakna, močno globinsko čistilo, pripravljeno za uporabo, zanesljivo odstrani olje, maščobo in umazanijo na mineralni osnovi ter neprijetne vonjave, kot so tobačni dim, znoj ali urin. CarpetPro Cleaner RM 764 OA je idealen za storitve čiščenja stavb, ki izvajajo čiščenje s stroji za ekstrakcijo pršila Puzzi, kot tudi dvostopenjske stroje za čiščenje preprog.