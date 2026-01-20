Carpet Pro čistilo za preproge RM 764, 10l
Močno tekoče globinsko čistilo za razpršilno ekstrakcijo tekstilnih talnih oblog iz sintetičnih in naravnih vlaken. Z integriranim učinkovitim odstranjevalcem vonjav.
Tekoče čistilo brez fosfatov CarpetPro Cleaner RM 764 OA s certifikatom Woolsafe in zato primerno tudi za naravna vlakna zagotavlja osupljive rezultate pri čiščenju vseh tekstilnih talnih oblog. Ne glede na to, ali gre za sintetična ali naravna vlakna, močno globinsko čistilo, pripravljeno za uporabo, zanesljivo odstrani olje, maščobo in umazanijo na mineralni osnovi ter neprijetne vonjave, kot so tobačni dim, znoj ali urin. CarpetPro Cleaner RM 764 OA je idealen za storitve čiščenja stavb, ki izvajajo čiščenje s stroji za ekstrakcijo pršila Puzzi, kot tudi dvostopenjske stroje za čiščenje preprog.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|9,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,8
Značilnosti
- Učinkovito sredstvo za temeljno čiščenje, za čiščenje talnih oblog in oblazinjenih površin s pršilno ekstrakcijo za čiščenje
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Z odstranjevalcem neprijetnih vonjav. Učinkovito odstrani neprijetne vonjave kot je pot, urin, nikotin itd.
- Varuje material
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- ne vsebuje belilnih sredstev
- Izboljšuje higieno tal
- Prijeten, svež vonj
- Ne vsebuje fosfatov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Tekstilne površine