CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA, 10l

Zmogljiva suha pena CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA z odstranjevalcem vonjav. S tehnologijo, ki obda delce nečistoče: nečistočo tako med naslednjim čiščenjem preprosto posesate.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 8,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 10,86
Značilnosti
  • Z odstranjevalcem neprijetnih vonjav. Učinkovito odstrani neprijetne vonjave kot je pot, urin, nikotin itd.
  • Zelo kratek čas sušenja (samo 20-120 min)
  • iCapsol tehnologija: spiranje ni potrebno, zato je površina hitro spet pohodna
  • Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Še posebej primerno za naprave za čiščenje preprog s sistemom krtač ali blazinic
  • Varuje material
  • ne vsebuje belilnih sredstev
  • Izboljšuje higieno tal
  • Prijeten, svež vonj
CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H315 Povzroča draženje kože.
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P302 + P352b PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
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Področja uporabe
  • Tekstilne površine
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