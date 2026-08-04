CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA, 10l

Zmogljiva suha pena CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA z odstranjevalcem vonjav. S tehnologijo, ki obda delce nečistoče: nečistočo tako med naslednjim čiščenjem preprosto posesate.