CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768 OA, 10l
Zmogljiva suha pena CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA z odstranjevalcem vonjav. S tehnologijo, ki obda delce nečistoče: nečistočo tako med naslednjim čiščenjem preprosto posesate.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|8,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,86
Značilnosti
- Z odstranjevalcem neprijetnih vonjav. Učinkovito odstrani neprijetne vonjave kot je pot, urin, nikotin itd.
- Zelo kratek čas sušenja (samo 20-120 min)
- iCapsol tehnologija: spiranje ni potrebno, zato je površina hitro spet pohodna
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Še posebej primerno za naprave za čiščenje preprog s sistemom krtač ali blazinic
- Varuje material
- ne vsebuje belilnih sredstev
- Izboljšuje higieno tal
- Prijeten, svež vonj
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P302 + P352b PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
Področja uporabe
- Tekstilne površine