Formulirano za časovno prihranek, mehansko globinsko čiščenje preprog v enem koraku brez potrebe po izpiranju: naš CarpetPro Cleaner iCapsol, čistilo RM 760 OA. Ta zmogljiv čistilni prašek, ki je primeren za uporabo z našimi napravami za ekstrakcijo s pršilom Puzzi in stroji za čiščenje preprog (BRC), vključuje inovativno tehnologijo iCapsol. Pri nanosu na čiste tekstilne talne obloge se umazanija dobesedno zakapsulira, nato pa kristalizira, ko se suši, tako da jo je mogoče preprosto posesati s krtačo brez izpiranja. To zagotavlja zelo kratke čase sušenja, tako da lahko uporabniki spet hodijo po preprogi v kratkem času. Tudi težka olja, maščobe in umazanija na osnovi mineralov so zanesljivo odstranjene, medtem ko integrirani absorber vonjav učinkovito odpravlja neprijetne vonjave, kot so tobačni dim, urin ali znoj. Globinsko čistilo brez fosfatov ima certifikat Woolsafe, zato se lahko uporablja ne samo za sintetična vlakna, temveč tudi za naravna vlakna iz volne. Njegova formula v prahu omogoča enostavno in varno rokovanje.