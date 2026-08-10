CarpetPro čistilo za preproge RM 760 Powder OA, 0.8Kg
Čistilo za globinsko čiščenje na vseh tekstilnih talnih oblogah (vključno z volnenimi vlakni). Ni potrebe po izpiranju, zahvaljujoč inovativni tehnologiji iCapsol. Z absorberjem vonjav.
Formulirano za časovno prihranek, mehansko globinsko čiščenje preprog v enem koraku brez potrebe po izpiranju: naš CarpetPro Cleaner iCapsol, čistilo RM 760 OA. Ta zmogljiv čistilni prašek, ki je primeren za uporabo z našimi napravami za ekstrakcijo s pršilom Puzzi in stroji za čiščenje preprog (BRC), vključuje inovativno tehnologijo iCapsol. Pri nanosu na čiste tekstilne talne obloge se umazanija dobesedno zakapsulira, nato pa kristalizira, ko se suši, tako da jo je mogoče preprosto posesati s krtačo brez izpiranja. To zagotavlja zelo kratke čase sušenja, tako da lahko uporabniki spet hodijo po preprogi v kratkem času. Tudi težka olja, maščobe in umazanija na osnovi mineralov so zanesljivo odstranjene, medtem ko integrirani absorber vonjav učinkovito odpravlja neprijetne vonjave, kot so tobačni dim, urin ali znoj. Globinsko čistilo brez fosfatov ima certifikat Woolsafe, zato se lahko uporablja ne samo za sintetična vlakna, temveč tudi za naravna vlakna iz volne. Njegova formula v prahu omogoča enostavno in varno rokovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (Kg)
|0,8
|Embalažna enota (Kos(i))
|4
|pH-vrednost
|9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,92
Značilnosti
- Učinkovito sredstvo za temeljno čiščenje, za čiščenje talnih oblog in oblazinjenih površin s pršilno ekstrakcijo za čiščenje
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- iCapsol tehnologija: spiranje ni potrebno, zato je površina hitro spet pohodna
- Varuje material
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Z odstranjevalcem neprijetnih vonjav. Učinkovito odstrani neprijetne vonjave kot je pot, urin, nikotin itd.
- Skrajšan čas sušenja
- Izboljšuje higieno tal
- ne vsebuje belilnih sredstev
- Prijeten, svež vonj
- WoolSafe certificirano za različne namene čiščenja
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
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Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Tekstilne površine