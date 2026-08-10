CarpetPro impregnacija za preproge, RM 762, 5 l, 5l
Zaščita s certifikatom Woolsafe za vse tekstilne površine. Zatesni vlakna, poveča njihovo odpornost in zagotavlja dolgotrajno zaščito pred suho in mokro umazanijo.
Uporaba sredstva CarpetPro RM 762 iz Kärcherja po globinskem čiščenju učinkovito preprečuje hitro ponovno umazanijo za daljše intervale med aplikacijami mokrega čiščenja, kar posledično zniža stroške. Posebna zaščita za sintetična in naravna vlakna ima certifikat Woolsafe, zatesni vlakna, namesto da bi se zlepila nanje, in poveča njihovo odpornost. Suha umazanija se ohlapno usede na obdelane površine in jo je mogoče enostavno posesati. Po drugi strani pa se mokra umazanija nabere na vrhu vlaken, kar omogoča enostavno odstranjevanje. CarpetPro RM 762 je primeren za uporabo s stroji za ekstrakcijo s pršilom Puzzi ali preprostimi pršilnimi enotami in ker je brez fosfatov, preprečuje nastajanje alg v vodnem krogu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|2
|pH-vrednost
|5
|Teža (Kg)
|5,025
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,435
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Visoko učinkovita zaščita za vse tekstilne površine
- Brez sprijemanja vlaken
- Suhi madež/umazanijo, ki leži prosto na tleh, se da zlahka posesati.
- Zaščita proti vlagi omogoča, da se ne lepi za vlakna
- Upočasnjuje ponovno nalaganje umazanije
- Intervale mokrega čiščenja se da podaljšati
- Izjemno ekonomično
- Ne vsebuje fosfatov
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Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Tekstilne površine