Uporaba sredstva CarpetPro RM 762 iz Kärcherja po globinskem čiščenju učinkovito preprečuje hitro ponovno umazanijo za daljše intervale med aplikacijami mokrega čiščenja, kar posledično zniža stroške. Posebna zaščita za sintetična in naravna vlakna ima certifikat Woolsafe, zatesni vlakna, namesto da bi se zlepila nanje, in poveča njihovo odpornost. Suha umazanija se ohlapno usede na obdelane površine in jo je mogoče enostavno posesati. Po drugi strani pa se mokra umazanija nabere na vrhu vlaken, kar omogoča enostavno odstranjevanje. CarpetPro RM 762 je primeren za uporabo s stroji za ekstrakcijo s pršilom Puzzi ali preprostimi pršilnimi enotami in ker je brez fosfatov, preprečuje nastajanje alg v vodnem krogu.