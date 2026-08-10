Tekoče globinsko čistilo odstranjuje oljne, maščobne in mineralne madeže s preprog in oblazinjenega pohištva iz sintetičnih in naravnih vlaken enako učinkovito kot običajni detergenti. Primeren je za pršilno ekstrakcijo s stroji, kot so Puzzi in stroji za čiščenje preprog (BRC). Zahvaljujoč tehnologiji iCapsol se umazanija inkapsulira, kristalizira, ko se suši in jo je mogoče preprosto posesati. Ni potrebe po izpiranju, kar prihrani čas in zmanjša vlago, tako da so preproge dovolj suhe, da se po njih hitreje hodi. Certifikat WoolSafe potrjuje njegovo primernost za občutljiva naravna vlakna, kot sta čista nova volna in ovčja volna. Vgrajen absorber vonjav odpravlja neprijetne vonjave in zagotavlja svež vonj. Naravno čistilo iCapsol RM 764N OA je sestavljeno iz več kot 99 odstotkov naravnih sestavin s površinsko aktivnimi snovmi, pridobljenimi iz pšeničnih otrobov in koruze, ki se pridobivajo iz odpadkov živilske industrije. Ne vsebuje mineralnih olj, mikroplastike, barvil, silikonskega olja in fosfatov. Naravno čistilo je tudi nenevarno in ne predstavlja nevarnega blaga, kar omogoča nezapleteno skladiščenje in preprosto, stroškovno učinkovito pošiljanje.