CarpetPro sredstvo za spiranje preprog RM 763 iz Kärcherja zmanjša količino potrebnega izpiranja do 50 odstotkov, obenem pa osveži vlakna in oživi barve na vseh tekstilnih talnih oblogah – hitro, enostavno in varno. Pri uporabi po globinskem čiščenju nevtralizacijsko sredstvo za izpiranje, zasnovano za ekstrakcijo s pršenjem z uporabo 1-stopenjske metode s stroji za ekstrakcijo s pršenjem Puzzi ali stroji za čiščenje preprog (BRC), zanesljivo odstrani ostanke površinsko aktivnih snovi ter lahkih olj, maščob in mineralov. Izpiranje s certifikatom Woolsafe ima zanesljiv nevtralizacijski učinek na sintetična in naravna vlakna preprog, občutljiva na alkalije, izdelana iz materialov, kot sta čista nova volna in ovčja volna. Majhna zahteva po izpiranju in lastnosti hitrega sušenja CarpetPro RM 763 izjemno pospešijo čas sušenja, kar pomeni, da lahko površine ponovno uporabite prej po čiščenju.