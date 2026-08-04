CarpetPro, sredstvo za spiranje preprog, RM 763, 1l
Nevtralizirajoče, hitro sušeče sredstvo za izpiranje preprog ter sintetičnih in naravnih tekstilnih površin. Odstrani umazanijo in ostanke površinsko aktivnih snovi, osveži vlakna in poživi barve.
CarpetPro sredstvo za spiranje preprog RM 763 iz Kärcherja zmanjša količino potrebnega izpiranja do 50 odstotkov, obenem pa osveži vlakna in oživi barve na vseh tekstilnih talnih oblogah – hitro, enostavno in varno. Pri uporabi po globinskem čiščenju nevtralizacijsko sredstvo za izpiranje, zasnovano za ekstrakcijo s pršenjem z uporabo 1-stopenjske metode s stroji za ekstrakcijo s pršenjem Puzzi ali stroji za čiščenje preprog (BRC), zanesljivo odstrani ostanke površinsko aktivnih snovi ter lahkih olj, maščob in mineralov. Izpiranje s certifikatom Woolsafe ima zanesljiv nevtralizacijski učinek na sintetična in naravna vlakna preprog, občutljiva na alkalije, izdelana iz materialov, kot sta čista nova volna in ovčja volna. Majhna zahteva po izpiranju in lastnosti hitrega sušenja CarpetPro RM 763 izjemno pospešijo čas sušenja, kar pomeni, da lahko površine ponovno uporabite prej po čiščenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|12
|pH-vrednost
|3,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|75 x 75 x 270
Značilnosti
- krajši čas spiranja do 50%
- Skrajšan čas sušenja
- Hitro sušenje
- Osveži barve in vlakna
- Nevtralizacija alkalno občutljivih vlaken, kot je volna
- Prijeten, svež vonj
- Varuje material
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Tekstilne površine