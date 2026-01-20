Takoj pripravljen za uporabo in se suši do 50 odstotkov hitreje kot druga globinska čistila, zaradi česar je idealen za profesionalne izvajalce gradbenih storitev, ki čistijo območja z velikim prometom: naše CarpetPro čistilo, hitro sušeče RM 767 OA. Detergent brez fosfatov za enostopenjsko pršilno ekstrakcijo se lahko uporablja z našimi stroji za pršilno ekstrakcijo Puzzi kot tudi z našimi stroji za čiščenje preprog (BRC). Zagotavlja, da so površine zelo kmalu spet pripravljene za hojo, zanesljivo zrahlja olje, maščobo in mineralno umazanijo, absorbira prodorne vonjave, kot je tobačni dim ali kuhinjska maščoba, ter izboljša higieno oblazinjenja in talnih oblog. Zaradi teh lastnosti je hitrosušeči CarpetPro Cleaner RM 767 OA idealen za čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva ali avtomobilskih sedežev ter drugih tekstilnih oblog v vozilih.