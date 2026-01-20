Čistilo za preproge RM 767, 10 l, 10l
Tekoče, hitro sušeče globinsko čistilo za čiščenje tekstilnih talnih oblog, oblazinjenega pohištva ali avtomobilskih sedežev. Odpravlja neprijetne vonjave in izboljšuje higieno.
Takoj pripravljen za uporabo in se suši do 50 odstotkov hitreje kot druga globinska čistila, zaradi česar je idealen za profesionalne izvajalce gradbenih storitev, ki čistijo območja z velikim prometom: naše CarpetPro čistilo, hitro sušeče RM 767 OA. Detergent brez fosfatov za enostopenjsko pršilno ekstrakcijo se lahko uporablja z našimi stroji za pršilno ekstrakcijo Puzzi kot tudi z našimi stroji za čiščenje preprog (BRC). Zagotavlja, da so površine zelo kmalu spet pripravljene za hojo, zanesljivo zrahlja olje, maščobo in mineralno umazanijo, absorbira prodorne vonjave, kot je tobačni dim ali kuhinjska maščoba, ter izboljša higieno oblazinjenja in talnih oblog. Zaradi teh lastnosti je hitrosušeči CarpetPro Cleaner RM 767 OA idealen za čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva ali avtomobilskih sedežev ter drugih tekstilnih oblog v vozilih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|6,4
|Teža (Kg)
|10,23
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,893
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307
Značilnosti
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Skrajšani čas sušenja do 50 %
- Varuje material
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- ne vsebuje belilnih sredstev
- izboljšuje higieno tal, tako da odstrani neprijetne vonje
- Prijeten, svež vonj
Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Tekstilne površine