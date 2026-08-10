Sredstvo proti penjenju RM 761, 2.5l
Učinkovito sredstvo proti penjenju zmanjša penjenje v zbiralnikih odpadne vode in podaljša življenjsko dobo strojev, ki proizvajajo veliko pene. Združljiv z vsemi stroji.
Visoko učinkovito Kärcherjevo sredstvo proti penjenju RM 761, posebej razvito za uporabo v rezervoarju za odpadno vodo ali rezervoarju za odstranjevanje pene v strojih za ekstrakcijo z razprševanjem, pralno-sušilnih strojih in mokrih sesalnikih. Sredstvo se doda neposredno v rezervoar za odpadno vodo, kjer učinkovito preprečuje kopičenje močne pene – idealno za profesionalce v sektorju čiščenja zgradb, saj ne prekini čiščenja. Tako se lahko rezervoar za odpadno vodo napolni do konca, ne da bi se plovec sprožil prezgodaj in da se ne bi poškodovala sesalna turbina.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|2,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|5
|Teža (Kg)
|2,138
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,589
|Mere (D × Š × V) (mm)
|164 x 125 x 160
Značilnosti
- visoko učinkovito sredstvo proti penjenju
- Učinkovito preprečuje tvorjenje pene v posodah za umazano vodo
- Idealno za uporabo pri pršilno-ekstrakcijskih napravah, avtomatih za čiščenje tal ter mokro/suhih sesalnikih
- Izjemno ekonomično
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
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- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
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- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
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- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
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- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
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- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
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- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
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- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
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- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
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- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
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- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 8/1
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- Puzzi 8/1 Go!Further
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- B 150 R + D 75
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- B 150 R + R 90
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- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
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- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (valj)
- B 80 WP DOSE (plošča)
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
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- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
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- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
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- BD 80/100 W Bp Classic
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- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Mokro-suho čiščenje
- Tekstilne površine
- Čiščenje delov