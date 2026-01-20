Vsestranski in nestrupen univerzalni odstranjevalec madežev RM 769 na osnovi topil je primeren za točkovno čiščenje vseh tekstilnih talnih oblog in oblazinjenja ter za vmesno ter globinsko čiščenje trdih površin, odpornih na topila, kot so vrata, mize in druge napeljave in oprema. Zmogljiv in izjemno hitro delujoč odstranjevalec madežev zanesljivo odstranjuje trdovratne, v vodi netopne madeže, kot so olje, katran, pasta za čevlje, lepilo ali črnilo, ter navdušuje z zelo dobrimi rezultati čiščenja in visoko varnostjo uporabnika.