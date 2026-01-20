Univerzalni odstranjevalec madežev RM 769, 0,5 l, 500ml
Univerzalni odstranjevalec madežev za odstranjevanje težkih, v vodi netopnih umazanij z vseh tekstilnih in netekstilnih površin, odpornih na topila.
Vsestranski in nestrupen univerzalni odstranjevalec madežev RM 769 na osnovi topil je primeren za točkovno čiščenje vseh tekstilnih talnih oblog in oblazinjenja ter za vmesno ter globinsko čiščenje trdih površin, odpornih na topila, kot so vrata, mize in druge napeljave in oprema. Zmogljiv in izjemno hitro delujoč odstranjevalec madežev zanesljivo odstranjuje trdovratne, v vodi netopne madeže, kot so olje, katran, pasta za čevlje, lepilo ali črnilo, ter navdušuje z zelo dobrimi rezultati čiščenja in visoko varnostjo uporabnika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|500
|Embalažna enota (Kos(i))
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,559
Značilnosti
- Univerzalni odstranjevalec madežev za vse tekstilne obloge in oblazinjene površine
- Primeren tudi za odstranjevanje madežev na površinah, ki so odporne na topila, kot so pisalne mize, vrata, omare
- Hitro učinkovanje
- Široko področje uporabe
- Izjemno ekonomično
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Čiščenje tekstila in površin