Univerzalno čistilo RM 770, brez tenzidov, 1l
Zmogljivo univerzalno čistilo brez tenzidov za vse tekstilne, elastične in gladke površine ter tudi strope in stene. Raztaplja oljne, maščobne madeže in sledi nikotina. Bistveno zmanjšuje stopnjo ponovnega nalaganja umazanje ter podaljšuje intervale med posameznimi čiščenji.
Zaradi svoje vsestranskosti in čistilne moči je idealna izbira za profesionalno čiščenje vseh tekstilnih, prožnih in trdih talnih oblog: Kärcherjevo univerzalno čistilo brez površinsko aktivnih snovi RM 770. Dovolj močan za odstranjevanje umazanije na osnovi olja, maščob in mineralov, njegova formula brez površinsko aktivnih snovi pa učinkovito zmanjša ponovno umazanijo na tekstilnih površinah ter mikroporoznem kamnu in keramičnih ploščicah. Čistilo brez topil in encimov se lahko uporablja za vse, od ekstrakcije z našimi napravami za ekstrakcijo Puzzi do čiščenja s pralno sušilnimi stroji in stroji za čiščenje preprog ter celo za ročno vzdrževalno čiščenje. Njegove lastnosti nizkega penjenja zagotavljajo posebno učinkovito uporabo prostornine rezervoarja stroja. Izvajalci gradbenih storitev imajo tudi koristi od posebej visoke stopnje varnosti uporabnikov, saj je univerzalno čistilo brez površinsko aktivnih snovi RM 770 popolnoma nestrupeno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|12
|pH-vrednost
|9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,2
Značilnosti
- Zmogljivo univerzalno čistilo za vmesno čiščenje brez tenzidov
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Primerno za vse tekstilne, elastične in gladke površine ter tudi strope in stene
- Upočasnjuje ponovno nalaganje umazanije
- brez tenzidov, topil in encimov
- formula z malo pene
- Varuje material
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Čiščenje in nega avtomobilov
- Tekstilne površine
- Čiščenje površin
- Čiščenje tal