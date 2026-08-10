Zaradi svoje vsestranskosti in čistilne moči je idealna izbira za profesionalno čiščenje vseh tekstilnih, prožnih in trdih talnih oblog: Kärcherjevo univerzalno čistilo brez površinsko aktivnih snovi RM 770. Dovolj močan za odstranjevanje umazanije na osnovi olja, maščob in mineralov, njegova formula brez površinsko aktivnih snovi pa učinkovito zmanjša ponovno umazanijo na tekstilnih površinah ter mikroporoznem kamnu in keramičnih ploščicah. Čistilo brez topil in encimov se lahko uporablja za vse, od ekstrakcije z našimi napravami za ekstrakcijo Puzzi do čiščenja s pralno sušilnimi stroji in stroji za čiščenje preprog ter celo za ročno vzdrževalno čiščenje. Njegove lastnosti nizkega penjenja zagotavljajo posebno učinkovito uporabo prostornine rezervoarja stroja. Izvajalci gradbenih storitev imajo tudi koristi od posebej visoke stopnje varnosti uporabnikov, saj je univerzalno čistilo brez površinsko aktivnih snovi RM 770 popolnoma nestrupeno.