Rezervoar/posoda

Za profesionalno čiščenje cistern in vsebnikov veljajo posebne določbe in zahteve. Z novo serijo Kärcher TankPro, ki se optimalno dopolnjuje s tehnologijo naprav, nudimo odlično rešitev za vse zahteve glede čiščenja. Za nas ni nič pretežko – z izdelki TankPro nudimo vsakemu uporabniku posameznim potrebam optimalno prilagojeno rešitev. Vsi izdelki so visoko koncentrirani, zato je uporaba zelo gospodarna. Zavedamo se svoje odgovornosti do ljudi, naprav in okolja, zato se ob zagotovljeni najboljši kakovosti izogibamo uporabi kakršnih koli okolju in zdravju škodljivih sestavin.