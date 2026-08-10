Alkalno (ph 13) čistilo TankPro RM 875 z alkalno in nizko vsebnostjo pene za uporabo z ročnimi razpršilnimi enotami, visokotlačnimi čistilniki in v čistilnih postajah za čiščenje notranjosti rezervoarjev v logistični, kemični in prehrambeni industriji. Močan detergent učinkovito odstrani ostanke hrane, kot so sladkor, jajčni rumenjak, olja, maščobe ali čokolada – zahvaljujoč zaviralcem korozije je zelo nežen do materialov, tudi do površin iz nerjavečega jekla in aluminija. Čistilo TankPro RM 875, ki ne vsebuje dišav in barvil ter je temperaturno stabilno do 90 °C, je idealna izbira za temeljito notranje in zunanje čiščenje tankerjev, silosnih zabojnikov in ISO zabojnikov ter je primerno tudi za uporabo na površinah, ki so v stiku s hrano.