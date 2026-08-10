TankPro čistilo, alkalno RM 875, 20l
TankPro Cleaner, bazični RM 875 za temeljito čiščenje težkih olj in maščob v npr. rezervoarjih, silosih in posodah. Zmanjšano penjenje, učinkovito in nežno čiščenje.
Alkalno (ph 13) čistilo TankPro RM 875 z alkalno in nizko vsebnostjo pene za uporabo z ročnimi razpršilnimi enotami, visokotlačnimi čistilniki in v čistilnih postajah za čiščenje notranjosti rezervoarjev v logistični, kemični in prehrambeni industriji. Močan detergent učinkovito odstrani ostanke hrane, kot so sladkor, jajčni rumenjak, olja, maščobe ali čokolada – zahvaljujoč zaviralcem korozije je zelo nežen do materialov, tudi do površin iz nerjavečega jekla in aluminija. Čistilo TankPro RM 875, ki ne vsebuje dišav in barvil ter je temperaturno stabilno do 90 °C, je idealna izbira za temeljito notranje in zunanje čiščenje tankerjev, silosnih zabojnikov in ISO zabojnikov ter je primerno tudi za uporabo na površinah, ki so v stiku s hrano.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23,4
Značilnosti
- Zmogljivo, alkalno čistilo za sisteme za čiščenje notranjosti rezervoarja
- Aktivni odstranjevalec umazanije za učinkovito odstranjevanje ostankov hrane
- Učinkovito odstranjuje ostanke hranke kot so sladkor, rumenjak, olje, maščobe, čokolada
- Z zaviralci korozije za nežno čiščenje nerjavečega jekla in aluminija
- Brez barvil in dišav
- Za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik z živili
- Obstojen pri temperaturi do 90 °C
- Zmanjšanje pene
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Cisterna
- Silos zabojnik
- Vmesni zabojnik za razbiti tovor (IBC)
- ISO kontejner