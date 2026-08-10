Kislo (ph 0) čistilo z nizko vsebnostjo pene TankPro RM 870 za uporabo z ročnimi pršilnimi enotami, visokotlačnimi čistilniki in v čistilnih postajah za čiščenje notranjosti rezervoarjev v logistični, kemični in prehrambeni industriji. Močan detergent močno in učinkovito odstranjuje mineralne usedline, kot so apno, cement, rja in soli – zahvaljujoč zaviralcem korozije je zelo nežen do materialov, tudi do površin iz nerjavečega jekla in aluminija. Čistilo TankPro RM 870, ki ne vsebuje dišav in barvil ter je temperaturno stabilno do 80 °C, idealna izbira za temeljito notranje in zunanje čiščenje tankerjev, silosnih zabojnikov in ISO zabojnikov ter je primerno tudi za uporabo na površinah, ki so v stiku s hrano.