Zahvaljujoč pionirski in okolju prijazni kislinski kombinaciji metansulfonske kisline in citronske kisline je Kärcherjevo čistilo SanitPro Daily CA 20 R eco!perform, pripravljen za uporabo, idealna izbira za hitro in temeljito čiščenje sanitarnih prostorov. Okolju prijazen detergent, ki je prejel znak EU za okolje in avstrijski znak za okolje, zlahka odstrani ostanke vodnega kamna, vodnega kamna in urinskega kamna ter rahlo umazanijo, ki jo povzročajo ostanki mila in organski materiali. Razvito za ročno vlažno brisanje po metodi pršenja in zelo enostavno za uporabo, čistilo za sanitarne prostore, pripravljeno za uporabo, je tako nežno kot temeljito pri čiščenju vseh tipičnih površin iz keramike, nerjavečega jekla, kroma, stekla in plastike. Je hitro sušeč in brez madežev ter za seboj pušča prijeten, svež vonj po citrusih. SanitPro CA 20 R eco!perform je na voljo tudi v praktični 0,5-litrski plastenki za večkratno uporabo, ki jo je mogoče ponovno napolniti, poleg tega pa je primerna za nanašanje s kakovostno Kärcherjevo razpršilno glavo za peno 2 v 1 za večkratno uporabo.