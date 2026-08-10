SanitPro čistilo CA 20 R eco!perform, 0.5l
Čistilo za sanitarne prostore, pripravljeno za uporabo, s pionirsko kombinacijo kislin. Izjemno močno čiščenje, a okolju prijazno. S certifikatom EU Ecolabel.
Zahvaljujoč pionirski in okolju prijazni kislinski kombinaciji metansulfonske kisline in citronske kisline je Kärcherjevo čistilo SanitPro Daily CA 20 R eco!perform, pripravljen za uporabo, idealna izbira za hitro in temeljito čiščenje sanitarnih prostorov. Okolju prijazen detergent, ki je prejel znak EU za okolje in avstrijski znak za okolje, zlahka odstrani ostanke vodnega kamna, vodnega kamna in urinskega kamna ter rahlo umazanijo, ki jo povzročajo ostanki mila in organski materiali. Razvito za ročno vlažno brisanje po metodi pršenja in zelo enostavno za uporabo, čistilo za sanitarne prostore, pripravljeno za uporabo, je tako nežno kot temeljito pri čiščenju vseh tipičnih površin iz keramike, nerjavečega jekla, kroma, stekla in plastike. Je hitro sušeč in brez madežev ter za seboj pušča prijeten, svež vonj po citrusih. SanitPro CA 20 R eco!perform je na voljo tudi v praktični 0,5-litrski plastenki za večkratno uporabo, ki jo je mogoče ponovno napolniti, poleg tega pa je primerna za nanašanje s kakovostno Kärcherjevo razpršilno glavo za peno 2 v 1 za večkratno uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|0,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|12
|pH-vrednost
|2
|Teža (Kg)
|0,514
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,613
|Mere (D × Š × V) (mm)
|302 x 187 x 244
Značilnosti
- Sanitarno čistilo za vzdrževalno čiščenje, ki je pripravljeno za uporabo
- Odstranjuje madeže vodnega kamna, mila, urinskega kamna ter tudi druge tipične madeže na področju sanitarij
- Razvito za visoko zmogljivost čiščenja
- Površine, ki ste jih sprali, se posušijo brez lis
- Z učinkom za enostavno čiščenje. Olajšuje nadaljnje čiščenje
- Lahka, ergonomska razpršilna plastenka (500 ml) s profesionalnim pršilnikom s šobo za penjenje
- Manj odlaganja med odpadke zahvaljujoč ponovni uporabi profesionalnega pršilnika
- Prijeten, svež vonj
- ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
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Področja uporabe
- Sanitarno področje