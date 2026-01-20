SanitPro Daily sanitarno čistilo CA 20 C eco!perform za vzdrževalno čiščenje, 1l
Visoko koncentrirano čistilo za sanitarije za ročno vzdrževalno čiščenje. Z inovativno kombinacijo kislin za enostavno odstranjevanje mineralne umazanije. S certifikatom EU Ecolabel.
Okolju prijazno, a posebej varčno in močno: Kärcherjevo dnevno čistilo SanitPro Daily CA 20 C eco!perform s prijetno svežim vonjem citrusov. Visok koncentrat za ročno čiščenje površin in tal (vlažno brisanje s pršenjem/peno, mokro brisanje z vedro ali predimpregnacijo) prepriča z največjo učinkovitostjo čiščenja keramičnih, nerjavečih, kromiranih, steklenih in plastičnih površin v sanitarnih prostorih. Zahvaljujoč svoji inovativni kislinski kombinaciji citronske kisline in metansulfonske kisline detergent enostavno, hitro in nežno odstrani ostanke vodnega kamna, vodnega kamna, urinski kamen in celo manjšo umazanijo, ki jo povzročajo ostanki mila in organski materiali. SanitPro CA 20 C eco!perform, certificiran v skladu z merili znaka EU za okolje in podeljen znakom za okolje Republike Avstrije, združuje okolju prijazno trajnost in največjo učinkovitost čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|12
|pH-vrednost
|2,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,155
Video posnetki