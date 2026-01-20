Okolju prijazno, a posebej varčno in močno: Kärcherjevo dnevno čistilo SanitPro Daily CA 20 C eco!perform s prijetno svežim vonjem citrusov. Visok koncentrat za ročno čiščenje površin in tal (vlažno brisanje s pršenjem/peno, mokro brisanje z vedro ali predimpregnacijo) prepriča z največjo učinkovitostjo čiščenja keramičnih, nerjavečih, kromiranih, steklenih in plastičnih površin v sanitarnih prostorih. Zahvaljujoč svoji inovativni kislinski kombinaciji citronske kisline in metansulfonske kisline detergent enostavno, hitro in nežno odstrani ostanke vodnega kamna, vodnega kamna, urinski kamen in celo manjšo umazanijo, ki jo povzročajo ostanki mila in organski materiali. SanitPro CA 20 C eco!perform, certificiran v skladu z merili znaka EU za okolje in podeljen znakom za okolje Republike Avstrije, združuje okolju prijazno trajnost in največjo učinkovitost čiščenja.