Zahvaljujoč svoji viskozni konsistenci se SanitPro WC in Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärcherja dobro oprime tudi navpičnih površin stranišč in pisoarjev, kar zagotavlja daljši kontaktni čas in boljše rezultate čiščenja. Čistilni koncentrat se uporablja v nerazredčeni obliki za ročno vzdrževalno čiščenje stranišč in pisoarjev ter v razredčeni obliki tal in površin. Funkcionalna kapica omogoča enostavno uporabo, aktivno čistilna citronska kislina je zelo učinkovita in pusti prijeten vonj po citrusih. Odstranjuje mineralno umazanijo, kot so ostanki vodnega kamna, vodnega kamna, urinski kamen in značilna organska umazanija v straniščih ter ostanke maščobe in mila, hitro, zanesljivo in, zahvaljujoč trajnostni formuli, na izjemno okolju prijazen način. Poleg tega je SanitPro WC in globinski čistilec CA 10 C eco!perform certificiran v skladu s strogimi zahtevami znaka EU za okolje in mu je bil podeljen avstrijski znak za okolje.