SanitPro WC in globinsko čistilo CA 10 C eco!perform, 5l
Sredstvo za čiščenje stranišč, pripravljeno za uporabo, s certifikatom EU EcoLabel s formulo viskoznega gela za zelo dober oprijem na notranjost stranišč in pisoarjev.
Zahvaljujoč svoji viskozni konsistenci se SanitPro WC in Deep Cleaner CA 10 C eco!perform iz Kärcherja dobro oprime tudi navpičnih površin stranišč in pisoarjev, kar zagotavlja daljši kontaktni čas in boljše rezultate čiščenja. Čistilni koncentrat se uporablja v nerazredčeni obliki za ročno vzdrževalno čiščenje stranišč in pisoarjev ter v razredčeni obliki tal in površin. Funkcionalna kapica omogoča enostavno uporabo, aktivno čistilna citronska kislina je zelo učinkovita in pusti prijeten vonj po citrusih. Odstranjuje mineralno umazanijo, kot so ostanki vodnega kamna, vodnega kamna, urinski kamen in značilna organska umazanija v straniščih ter ostanke maščobe in mila, hitro, zanesljivo in, zahvaljujoč trajnostni formuli, na izjemno okolju prijazen način. Poleg tega je SanitPro WC in globinski čistilec CA 10 C eco!perform certificiran v skladu s strogimi zahtevami znaka EU za okolje in mu je bil podeljen avstrijski znak za okolje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|2
|pH-vrednost
|2
|Teža (Kg)
|5,275
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,655
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Učinkovito temeljno sanitarno čistilo
- Odstranjuje vodni in urinski kamen, ostanke mila, maščobo in sledi čevljev
- Posebna formula gela zagotavlja boljšo obstojnost na navpičnih površinah
- Površine, ki ste jih sprali, se posušijo brez lis
- Varuje material
- Prijeten, svež vonj
- ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
- Z učinkom za enostavno čiščenje. Olajšuje nadaljnje čiščenje
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Sanitarno področje