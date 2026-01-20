Tla

Sredstva za čiščenje tal Kärcher FloorPro zagotavljajo veliko učinkovitost in doseganje najboljših rezultatov čiščenja z manj napora in v najkrajšem času. V okviru čistilnega sistema Kärcher se naprave, pripomočki in čistilna sredstva odlično dopolnjujejo med seboj. Tako bo vaše delo potekalo preprosteje, hitreje in udobneje. Hkrati imate zagotovljeno optimalno zaščito tako čistilnih naprav za čiščenje kot očiščenih površin.