Tla
Sredstva za čiščenje tal Kärcher FloorPro zagotavljajo veliko učinkovitost in doseganje najboljših rezultatov čiščenja z manj napora in v najkrajšem času. V okviru čistilnega sistema Kärcher se naprave, pripomočki in čistilna sredstva odlično dopolnjujejo med seboj. Tako bo vaše delo potekalo preprosteje, hitreje in udobneje. Hkrati imate zagotovljeno optimalno zaščito tako čistilnih naprav za čiščenje kot očiščenih površin.
Odstranjevanje madežev
Čistilno sredstvo za vsakdanje vzdrževanje
Večnamenska, uporabna za vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih trdih in elastičnih tal; izredno ekonomična; čiščenje brez sledov; zelo rahlo penjenje; zanesljivo raztapljajo maščobe, olja in mineralno nesnago; se hitro suši.
Sredstvo za vmesno čiščenje in nego/razpršilo
Čiščenje in nega v enem; odstranijo sledi pet in stopal; velika zmogljivost pokrivanja; negovalni film: zavira drsenje; zagotavlja odpornost proti madežem; zagotavlja odpornost proti obrabi.
Osnovna čistilna sredstva
Učinkovito osnovno čiščenje; odstranijo tako trdovratno umazanijo kot tudi zelo trdovratne madeže; velika učinkovitost; enostavno odstranjevanje voska in podobnega; malo pene; okolju prijazna; osvežilna dišava.
Sredstva za nego
Sredstva za nego in zaščito trdih in mehkih talnih oblog; velika zmogljivost pokrivanja, oprijem, odpornost tako proti zdrsu kot proti obrabi; večja odpornost; zavirajo drsenje, odvračajo umazanijo, odporna proti obrabi, tla so trša in trajnejša.