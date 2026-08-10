CA 50 C čistilo za čiščenje tal, 5l

CA 50 C: čistilo za tla za ročno in strojno nanašanje na vse vrste trdih in mehkih talnih oblog. Primerno tudi za sijajne površine in pohištvo. Z EU-oznako za prijaznost okolju.

Visoko koncentrirano in nestrupeno čistilo FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform iz Kärcherja zaradi svoje posebej okolju in uporabniku prijazne formulacije navdušuje s svojo nežno, a učinkovito čistilno močjo, visoko učinkovitostjo in široko paleto uporabe. Čistilo za tla s prijetnim vonjem po citrusih je na splošno primerno za vse površine, odporne na vodo in alkohol – vključno s tlemi ESD in talnimi oblogami iz apnenčastega mehkega kamna, kot je marmor. Zanesljivo odstranjuje odtise stopal, prah, umazanijo zaradi emisij in rahle ostanke maščob. Detergent z izjemno nizko stopnjo penjenja je zasnovan za ročno in strojno vzdrževalno čiščenje s čistilnim strojem. Trajnostno čistilo FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform je certificirano v skladu s strogimi zahtevami znaka EU za okolje in mu je bil podeljen avstrijski znak za okolje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 8
Teža (Kg) 5
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,2
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 145 x 248
Značilnosti
  • Univerzalno uporaben koncentrat za čiščenje tal
  • Odstranjuje sledi čevljev, prah in umazanijo emisij
  • Zelo dobra učinkovitost čiščenja na vseh vodo- in alkoholno odpornih trdih in upogljivih površinah
  • Brez sledov in lis celo na površinah z visokim sijajem
  • primerno tudi za čiščenje pohištva in druge opreme
  • Preprečuje hitro ponovno nalaganje umazanije
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
  • ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
CA 50 C čistilo za čiščenje tal, 5l
CA 50 C čistilo za čiščenje tal, 5l
CA 50 C čistilo za čiščenje tal, 5l
CA 50 C čistilo za čiščenje tal, 5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
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Področja uporabe
  • Čiščenje površin in tal
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