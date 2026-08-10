CA 50 C čistilo za čiščenje tal, 5l
CA 50 C: čistilo za tla za ročno in strojno nanašanje na vse vrste trdih in mehkih talnih oblog. Primerno tudi za sijajne površine in pohištvo. Z EU-oznako za prijaznost okolju.
Visoko koncentrirano in nestrupeno čistilo FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform iz Kärcherja zaradi svoje posebej okolju in uporabniku prijazne formulacije navdušuje s svojo nežno, a učinkovito čistilno močjo, visoko učinkovitostjo in široko paleto uporabe. Čistilo za tla s prijetnim vonjem po citrusih je na splošno primerno za vse površine, odporne na vodo in alkohol – vključno s tlemi ESD in talnimi oblogami iz apnenčastega mehkega kamna, kot je marmor. Zanesljivo odstranjuje odtise stopal, prah, umazanijo zaradi emisij in rahle ostanke maščob. Detergent z izjemno nizko stopnjo penjenja je zasnovan za ročno in strojno vzdrževalno čiščenje s čistilnim strojem. Trajnostno čistilo FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform je certificirano v skladu s strogimi zahtevami znaka EU za okolje in mu je bil podeljen avstrijski znak za okolje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|8
|Teža (Kg)
|5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Univerzalno uporaben koncentrat za čiščenje tal
- Odstranjuje sledi čevljev, prah in umazanijo emisij
- Zelo dobra učinkovitost čiščenja na vseh vodo- in alkoholno odpornih trdih in upogljivih površinah
- Brez sledov in lis celo na površinah z visokim sijajem
- primerno tudi za čiščenje pohištva in druge opreme
- Preprečuje hitro ponovno nalaganje umazanije
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- ima evropski znak za okolje (EU Ecolabel)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Bombažna krpa, 40 cm
- B 110 R Bc Dose+R75
- Krpa ECO!, modra, 40 cm
- Krpa ECO!, rdeča, 40 cm
- Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, 40 cm
- Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
- Krpa iz mikrovlaken, z zanko, 40 cm
OPUŠČENI IZDELKI
- B 120 W Bp DOSE (plošča)
- B 120 W Bp DOSE (valj)
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Dose Fleet+240Ah+Rinse+AutoFill+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 200 + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Adv + D 100
- B 250 R Adv + R 100
- B 250 R Adv + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 40 configuration
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (valj)
- B 80 WP DOSE (plošča)
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+D65+DOSE
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+R75+DOSE
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Področja uporabe
- Čiščenje površin in tal