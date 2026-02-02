Čistilo za gladke kamnite površine RM 753, 10l
Specialist za fine lončene ploščice. Čistilo brez površinsko aktivnih snovi zanesljivo odstrani maščobo, olje in mineralno umazanijo, ne da bi poslabšalo protizdrsne lastnosti ploščic.
Ne glede na to, ali gre za vzdrževalno čiščenje ali globinsko čiščenje: čistilo za gladke kamnite površine RM 753 je vedno optimalna izbira za neglazirane fine lončene ploščice z odprtimi porami. Ne samo, da zlahka odstrani maščobo, olje in mineralno kontaminacijo, njegova formula brez površinsko aktivnih snovi in encimov tudi učinkovito preprečuje hitro ponovno umazanijo in zagotavlja prijetno, svežo dišavo. Rahlo alkalni detergent z nizko stopnjo penjenja se lahko uporablja tako ročno kot s čistilnim strojem. Kärcher priporoča enostopenjsko metodo za vzdrževalno čiščenje in dvostopenjsko metodo za globinsko čiščenje. Strokovnjaki v sektorju čiščenja stavb imajo prav tako koristi od visoke varnosti nestrupenega čistila. Po potrebi je FloorPro RM 753 primeren tudi za uporabo v separatorjih olja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|10,5
|Teža (Kg)
|11,32
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,293
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307
Značilnosti
- Zmogljivo temeljno čistilo za močno umazane zunanje ploščice, ki so odporne na mraz
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Zelo dobro namočite površino
- formula z malo pene
- Izjemno ekonomično
- Prijeten, svež vonj
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje tenzidov in encimov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
