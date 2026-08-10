Čistilo za pomivanje tal Extra RM 780, 20l
Nega na osnovi polimerov brez nabiranja plasti za vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih trdih in prožnih talnih oblog. Protizdrsne lastnosti v skladu z DIN V 18032-2:2001-04.
Čistilo Extra RM 780 je idealno čistilo za vsakodnevno čiščenje po premazu z našo disperzijo RM 784 Care Dispersion in RM 782 Protect Dispersion. Detergent in negovalno sredstvo na osnovi vodotopnih polimerov ne tvori plasti na površinah, zanesljivo odstranjuje maščobne, oljne in mineralne umazanije ter je primerno tudi za bolj občutljive talne obloge, kot so elastomer (guma) ali PVC. Uporablja se lahko tudi na disipativnih ESD tleh in je zaradi svojih protizdrsnih lastnosti, ki so jih potrdili strokovnjaki v skladu z DIN V 18032-2:2001-04, še posebej primeren za čiščenje v športnih in večnamenskih dvoranah. FloorPro Wipe Care Extra RM 780 z nizkim penenjem je zasnovan tako za uporabo s stroji za pomivanje kot tudi za klasično ročno čiščenje. Strokovnjaki v sektorju čiščenja stavb imajo prav tako koristi od visoke varnosti za uporabo nestrupenega sredstva.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|9
|Teža (Kg)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,725
|Mere (D × Š × V) (mm)
|270 x 240 x 430
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 4.300
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Bombažna krpa, 40 cm
- B 110 R Bc Dose+R75
- Krpa ECO!, modra, 40 cm
- Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, 40 cm
- Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
- Krpa iz mikrovlaken, z zanko, 40 cm
OPUŠČENI IZDELKI
- B 120 W Bp DOSE (plošča)
- B 120 W Bp DOSE (valj)
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Dose Fleet+240Ah+Rinse+AutoFill+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 200 + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Adv + D 100
- B 250 R Adv + R 100
- B 250 R Adv + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 40 configuration
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (valj)
- B 80 WP DOSE (plošča)
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+D65+DOSE
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+R75+DOSE
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Področja uporabe
- Čiščenje tal