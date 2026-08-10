Čistilo za pomivanje tal Extra RM 780, 2.5l

Nega na osnovi polimerov brez nabiranja plasti za vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih trdih in prožnih talnih oblog. Protizdrsne lastnosti v skladu z DIN V 18032-2:2001-04.

Čistilo Extra RM 780 je idealno čistilo za vsakodnevno čiščenje po premazu z našo disperzijo RM 784 Care Dispersion in RM 782 Protect Dispersion. Detergent in negovalno sredstvo na osnovi vodotopnih polimerov ne tvori plasti na površinah, zanesljivo odstranjuje maščobne, oljne in mineralne umazanije ter je primerno tudi za bolj občutljive talne obloge, kot so elastomer (guma) ali PVC. Uporablja se lahko tudi na disipativnih ESD tleh in je zaradi svojih protizdrsnih lastnosti, ki so jih potrdili strokovnjaki v skladu z DIN V 18032-2:2001-04, še posebej primeren za čiščenje v športnih in večnamenskih dvoranah. FloorPro Wipe Care Extra RM 780 z nizkim penenjem je zasnovan tako za uporabo s stroji za pomivanje kot tudi za klasično ročno čiščenje. Strokovnjaki v sektorju čiščenja stavb imajo prav tako koristi od visoke varnosti za uporabo nestrupenega sredstva.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 2,5
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 9
Teža (Kg) 2,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,869
Mere (D × Š × V) (mm) 255 x 255 x 290
Čistilo za pomivanje tal Extra RM 780, 2.5l
Čistilo za pomivanje tal Extra RM 780, 2.5l
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Področja uporabe
  • Čiščenje tal
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