Primerno za vse vodoodporne trde in prožne talne obloge ter navdušuje s svojo nežno in negovalno formulacijo na osnovi mila: čistilo FloorPro 746 iz Kärcherja. Nevtralno vsakodnevno čistilo se lahko uporablja tako ročno kot strojno in se zelo malo peni – za učinkovit izkoristek prostornine rezervoarja čistilnih sušilnih strojev. Ker ne uporablja topil, je primeren tudi za čiščenje in obdelavo občutljivih gumijastih ali PVC talnih oblog. Umazanija maščob, olja in mineralov se učinkovito odstrani, za seboj pa ostane nedrseč negovalni film, ki odbija umazanijo, ter sveža, prijetna dišava. Po potrebi lahko negovalno folijo brez napora zloščite do sijajnega visokega sijaja s strojem z enim diskom.