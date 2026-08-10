FloorPro Multi čistilo RM 756, 2.5l

Visoko koncentrirano vsakodnevno čistilo za tla in površine. S formulacijo za močno vlaženje za maksimalno učinkovitost čiščenja in intenzivno svežo dišavo.

Formula FloorPro Multi Cleaner RM 756 iz Kärcherja z visoko vlažnostjo ponuja številne prednosti za temeljito in nežno strojno ali ročno vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih, trdih in prožnih (ESD) tal in površin. Zahvaljujoč posebni kombinaciji površinsko aktivnih snovi je vsestranski detergent posebej primeren tudi za hidrofobne površine, kot so talne obloge, prevlečene s PUR. Ne zagotavlja le izjemno visoke učinkovitosti čiščenja z učinkovitim vpijanjem maščobe, olja in mineralne kontaminacije, temveč zagotavlja tudi enakomerno in hitro sušenje brez madežev. FloorPro Multi Cleaner RM 756 se za učinkovit izkoristek prostornine rezervoarja čistilno-sušilnih strojev nizko peni in po čiščenju pusti prijeten in dolgotrajen vonj. Strokovnjaki v sektorju čiščenja stavb imajo prav tako koristi od visoke varnosti za uporabnike nestrupene visoke koncentracije.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 2,5
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 9
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,75
Značilnosti
  • Sredstvo za vzdrževanje vseh vodoodpornih trdih in prožnih talnih oblog in površin
  • Izjemna moč že pri najmanjšem odmerku 0,25 % do 1 %
  • Zelo učinkovito čiščenje zaradi dobrih vlažilnih lastnosti
  • Se izjemno hitro suši
  • Čiščenje brez sledov in lis
  • formula z malo pene
  • Prijazno do okolja in materialov
  • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
FloorPro Multi čistilo RM 756, 2.5l
FloorPro Multi čistilo RM 756, 2.5l
FloorPro Multi čistilo RM 756, 2.5l

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Področja uporabe
  • Čiščenje površin in tal
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