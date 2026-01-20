Visoko alkalno sredstvo za odstranjevanje gum in odrgnin FloorPro RM 776, posebej zasnovano za točkovno in globinsko čiščenje industrijskih tal, tekočih in cementnih estrihov ter površin, prevlečenih z epoksi smolo. Posebno čistilo, ki je prijazno do separatorjev, se nanese z dvostopenjsko metodo – nanese se z razpršilno enoto, preden se umazana voda odstrani s čistilno-sesalnim strojem po čistem kontaktnem času. Visoko učinkovit detergent popolnoma odstrani sledi odrgnine na gumi in sledi viličarjev ter ostanke lepilnega traku in težke umazanije z oljem in sajami. Podjetja za predelavo kovin in barv, ki uporabljajo FloorPro sredstvo za odstranjevanje gum in odrgnin RM 776, imajo koristi tudi od njegove formulacije, ki ne vsebuje silikonov.