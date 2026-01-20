Čistilo za odstranjevanje sledi pnevmatik in sledi drgnjenja RM 776, 20l
Zelo aktivno posebno čistilo za odstranjevanje sledi gumijastih podplatov in sledi, ki jih puščajo viličarji. Poleg tega učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče zaradi olja in saj ter polimerne in voščene premaze. Učinkovito odstrani tudi ostanke lepilnega traku.
Visoko alkalno sredstvo za odstranjevanje gum in odrgnin FloorPro RM 776, posebej zasnovano za točkovno in globinsko čiščenje industrijskih tal, tekočih in cementnih estrihov ter površin, prevlečenih z epoksi smolo. Posebno čistilo, ki je prijazno do separatorjev, se nanese z dvostopenjsko metodo – nanese se z razpršilno enoto, preden se umazana voda odstrani s čistilno-sesalnim strojem po čistem kontaktnem času. Visoko učinkovit detergent popolnoma odstrani sledi odrgnine na gumi in sledi viličarjev ter ostanke lepilnega traku in težke umazanije z oljem in sajami. Podjetja za predelavo kovin in barv, ki uporabljajo FloorPro sredstvo za odstranjevanje gum in odrgnin RM 776, imajo koristi tudi od njegove formulacije, ki ne vsebuje silikonov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža (Kg)
|21,26
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,31
|Mere (D × Š × V) (mm)
|280 x 240 x 430
Področja uporabe
- Čiščenje tal